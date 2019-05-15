Положение избранного президента Украины Владимира Зеленского стремительно ухудшается. Говорят, что руководить государством шоумен не сможет.
Положение избранного президента Украины Владимира Зеленского стремительно ухудшается. Говорят, что руководить государством шоумен не сможет.
Зеленский может войти в историю мировой политики как пример
того, что "хромой уткой" можно стать не через несколько лет
президентства, а менее, чем за неделю. "С каждым днем вероятность остаться
в этом сомнительном статусе до конца каденции у него все выше", – отмечает
"Российская газета".
Уходящий лидер Незалежной еще исполняет полномочия и
старается за оставшееся время максимально осложнить жизнь новому главе
государства, расставив на ключевые должности лояльных людей. В этом ему
помогает Верховная рада, которая старается свести до минимума полномочия
Зеленского, отмечал ранее украинский политолог Валентин Гайдай.
По его словам, сторонники Порошенко стараются ограничить
возможности Зеленского назначать главу Службы безопасности, министров
иностранных дел и обороны. Сложившаяся ситуация дала повод некоторым
журналистам окрестить нового президента "политическим инвалидом".
"Депутатам поручено сделать из комика Зеленского политического
инвалида", – статья под таким
заголовком была опубликована изданием "ПолитНавигатор",
Попутно уходящий лидер Незалежной старается замести
коррупционные следы, отмечают журналисты. По их мнению, еще несколько дней – и
расследовать коррупционные "подвиги" Порошенко у уже не
получится. В таких условиях у партии шоумена "Слуга народа" все
меньше шансов выиграть парламентские выборы. Нельзя сбрасывать со счетов и
фактор олигарха Игоря Коломойского, который, по слухам, осуществляет
политический контроль над Зеленским.
Эксперты не исключают, что все значимые должности
распределят за спиной у комика. Ему же оставят формальные функции – встречаться
с иностранными лидерами, делать публичные заявления.
Последние дни ознаменовались жестким конфликтом между
командой избранного президента и Верховной радой. У Зеленского настаивают, что
инаугурация должна состояться 19 мая. В таком случае у нового главы государства
будет возможность распустить парламент, в которым сильны позиции Порошенко.
Однако многие в Раде от такой перспективе не в восторге,
поэтому всячески стараются затянуть вступление в должность. Это
позволит оттянуть парламентские выборы до осени. Одним из противников
"поспешной" инаугурации является спикер Рады Андрей Парубий.