Положение избранного президента Украины Владимира Зеленского стремительно ухудшается. Говорят, что руководить государством шоумен не сможет.

Положение избранного президента Украины Владимира Зеленского стремительно ухудшается. Говорят, что руководить государством шоумен не сможет.Зеленский может войти в историю мировой политики как примертого, что "хромой уткой" можно стать не через несколько летпрезидентства, а менее, чем за неделю. "С каждым днем вероятность остатьсяв этом сомнительном статусе до конца каденции у него все выше", – отмечает"Российская газета".Уходящий лидер Незалежной еще исполняет полномочия истарается за оставшееся время максимально осложнить жизнь новому главегосударства, расставив на ключевые должности лояльных людей. В этом емупомогает Верховная рада, которая старается свести до минимума полномочияЗеленского, отмечал ранее украинский политолог Валентин Гайдай.По его словам, сторонники Порошенко стараются ограничитьвозможности Зеленского назначать главу Службы безопасности, министровиностранных дел и обороны. Сложившаяся ситуация дала повод некоторымжурналистам окрестить нового президента "политическим инвалидом"."Депутатам поручено сделать из комика Зеленского политическогоинвалида", – статья под такимзаголовком была опубликована изданием "ПолитНавигатор",Попутно уходящий лидер Незалежной старается заместикоррупционные следы, отмечают журналисты. По их мнению, еще несколько дней – ирасследовать коррупционные "подвиги" Порошенко у уже неполучится. В таких условиях у партии шоумена "Слуга народа" всеменьше шансов выиграть парламентские выборы. Нельзя сбрасывать со счетов ифактор олигарха Игоря Коломойского, который, по слухам, осуществляетполитический контроль над Зеленским.Эксперты не исключают, что все значимые должностираспределят за спиной у комика. Ему же оставят формальные функции – встречатьсяс иностранными лидерами, делать публичные заявления.Последние дни ознаменовались жестким конфликтом междукомандой избранного президента и Верховной радой. У Зеленского настаивают, чтоинаугурация должна состояться 19 мая. В таком случае у нового главы государствабудет возможность распустить парламент, в которым сильны позиции Порошенко.Однако многие в Раде от такой перспективе не в восторге,поэтому всячески стараются затянуть вступление в должность. Этопозволит оттянуть парламентские выборы до осени. Одним из противников"поспешной" инаугурации является спикер Рады Андрей Парубий.