Юрий Яскин — гендиректор НИИ космического приборостроения (является филиалом Объединенной ракетно-космической корпорации; входящей в Роскосмос) в апреле под предлогом командировки уехал в Европу и в Россию не вернулся. Это произошло вскоре после начала аудита, инициированного главой Роскосмоса.

СМИ стало известно о том, что Юрий Яскин — гендиректор НИИ космического приборостроения (является филиалом Объединенной ракетно-космической корпорации; входящей в Роскосмос) под предлогом командировки уехал в Европу и в Россию не вернулся.Как пишет "Коммерсант", этот "беспрецедентный скандал" в НИИ, который разрабатывает и производит радиоаппаратуру и электронику, произошел еще в начале апреля.По сведениям издания, Яскин уехал в рабочую командировку (которая была согласована) в одну из стран Европы, а вскоре прислал оттуда в Россию заявление об увольнении по собственному желанию. Позже Яскин был замечен в Греции.Отмечается, что его побег за границу произошел после того, как в НИИ по распоряжению гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина начала работать служба внутреннего аудита Роскосмоса.В госкорпорации факт увольнения Яскина подтвердили, сообщив, что он покинул свой пост 17 апреля, а 13 мая гендиректор ОРКК Андрей Жерегеля представил коллективу этого НИИ нового руководителя — Алексея Шашкова.Теперь Роскосмос и спецслужбы выясняют мотивы побега за границу бывшего главы НИИ космического приборостроения.В начале апреля генпрокурор РФ Юрий Чайка выступил перед Советом Федерации с докладом. В нем говорилось о том, что на подведомственных предприятиях Ростеха и Роскосмоса было похищено больше 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию.По материалам прокурорских проверок возбудили уголовные дела.В Роскосмосе после этого доклада сообщили, что руководство госкорпорации в курсе результатов проверки Генпрокуратурой предприятий промышленности и активно содействовало надзорному ведомству, предоставив материалы собственной Службы внутреннего аудита.