Бушевавшая на Земле сильная магнитная буря уровня G3 прошла. До ночи магнитосфера нашей планеты была возбужденной, а затем вернулась к спокойному состоянию. Это была крупнейшая за последние полтора-два года магнитная буря.

Бушевавшая на Земле сильная магнитная буря уровня G3 прошла. До ночи магнитосфера нашей планеты была возбужденной, а затем вернулась к спокойному состоянию. Это была крупнейшая за последние полтора-два года магнитная буря, отметил главный научный сотрудник лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев.Буря уровня G3 могла вызвать радиопомехи и крупные полярные сияния, отмечается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН). Кроме того, мощный поток намагниченных частиц мог даже спровоцировать сход космических аппаратов с орбиты, а как следствие — вызвать проблемы в спутниковой навигации и связи, сообщает РИА Новости. Но никаких изменений в работе российской орбитальной группировки отмечено не было, заверили в "Роскосмосе".Особо отмечается, что на работу систем Международной космической станции (МКС) магнитная буря не повлияла. Станция находится в нечувствительной для магнитных бурь зоне.Но вслед за магнитными возмущениями в Москве пройдут ливни с грозами. При этом интенсивность осадков достигнет 15 миллиметров. Это около четверти месячной нормы мая. 15 мая московский воздух не прогреется выше 21 градуса. Ветер будет северным. Его скорость 4-9 метров в секунду, а при грозе возможно его увеличение до 15-17 метров в секунду.