Телеведущая сделала поклонникам интересное
предложение в Instagram.
Ксения Бородина пригласила фолловеров посетить ее салон красоты.
Телеведущая сделала поклонникам интересное
предложение в Instagram.
Ксения Бородина пригласила фолловеров посетить ее салон красоты.
Не секрет, что ведущая "Дома-2" зарабатывает,
помимо прочего, рекламой в соцсетях. На сей раз знаменитость решила привлечь
внимание подписчиков к своему детищу – маникюрному салону.
Ксения Бородина решила рассказать о
новинках в своем салоне. Она пригласила подписчиц прийти и на себе попробовать услуги
мастеров. Однако реакция пользовательниц соцсети оказалась неоднозначной.
Многие девушки возмутились задранным ценником
на услуги Бородиной и заподозрили ее в алчности. Они заявили, что маникюр в салоне
Ксении Бородиной обходится в восемь тысяч рублей, сообщает сайт . По мнению подписчиц, это очень дорого для простого человека. Правда, нашлись
и те, кто заявил, что nail-студия совсем не VIP, и те, кто там был, не знает
ничего о таких ценах.
Напомним, Ксения Бородина помимо заработка
от телесъемок еще владеет собственной линией одежды. Кроме того, предприимчивая
девушка открыла несколько салонов красоты.
Как писали "Дни.ру", в Сети часто обсуждают отношения
телеведущей с мужем Курбаном Омаровым. В частности, скандальный блогер Елена
Миро заявляла, что, якобы, содержит мужчину. Как правило, телезвезда резко реагирует на
такие заявления. Отметим, часто обвиняют в том, что она грубо общается с фолловерами.
Девушка не раз отшивала назойливых поклонников и хейтеров, критикующих ее
мужа-бизнесмена.