В Нижнем Новгороде состоялась встреча вице-губернатора Нижегородской области Евгения Люлина и Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Мальта в РФ Пьера Клайва Аджуса. В ходе переговоров достигнута договоренность о развитии совместного бизнеса.

В Нижнем Новгороде состоялась встреча вице-губернатора Нижегородской области Евгения Люлина и Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Мальта в РФ Пьера Клайва Аджуса. В ходе переговоров достигнута договоренность о развитии совместного бизнеса. В ближайшее время на Мальту планируется ответный визит делегации представителей нижегородских бизнес-кругов.Как рассказал ГТРК "Нижний Новгород" вице-губернатор Евгений Люлин, Нижегородская область и Мальта имеют перспективы сотрудничества во многих сферах. Например, экспорт продукции деревообрабатывающей отрасли Нижегородского региона, а также туризм и студенческий обмен. Вице-губернатор уверен, что Мальта привлечет нижегородских туристов. Надеюсь, что эта встреча также послужит отправной точкой для переговоров бизнес-миссий наших регионов", — заключил Евгений Люлин.Посол Республики Мальта в РФ в свою очередь был приятно удивлен необычным сюрпризом - телебашня в честь визита вечером была подсвечена с использованием элементов государственной символики Республики и исторических мотивов.