Бывший полузащитник петербургского Зенита, ныне игрок московского Локомотива Игорь Денисов может продолжить карьеру в футбольном клубе Сочи, который ранее обеспечил себе выход в российскую премьер-лигу (РПЛ).

Бывший полузащитник петербургского "Зенита", ныне игрок московского "Локомотива" Игорь Денисов может продолжить карьеру в футбольном клубе "Сочи", который ранее обеспечил себе выход в российскую премьер-лигу (РПЛ).Хавбеком железнодорожников серьезно интересуются в сочинской команде. Как сообщает "Чемпионат.com", 34-летний футболист может стать игроком "Сочи" после того, как разорвет контракт с московской командой.Напомним, Денисов принял участие в 385 играх российской премьер-лиги, забил 25 мячей и отдал 28 голевых передач. Также на его счету 54 игры за сборную России.