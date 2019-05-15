Александра Лукашенко раздели до трусов. Издание The Village Беларусь выяснило, что носит президент Белоруссии – вплоть до нижнего белья. Оказалось, что одевается белорусский лидер в целом скромно – но есть у него и слабости.

Александра Лукашенко раздели до трусов. Издание The VillageБеларусь выяснило, что носит президент Белоруссии – вплоть до нижнего белья.Оказалось, что одевается белорусский лидер в целом скромно – но есть у него ислабости., едва вступив в должность президента, заказалсебе костюм от итальянского модного дома BRIONI. Однако, выяснив, сколько стоиттакой наряд, возмутился. Так что тот костим итальянского происхождения так иостался единственным в гардеробе белорусского лидера – он сразу перешел наотечественное.Президента обшивает ателье "LINE A", принадлежащееУправделами Президента Республики Беларусь. Здесь для Александра Лукашенко шьютбрюки, рубашки, куртки, пальто – и, конечно, костюмы. По данным издания, костюмкак у Лукашенко могут заказать и москвичи – у ателье есть салон в российскойстолице.Нетребовательность Александра Лукашенко в одежде недавнопоставили под сомнение. В этом году, во время лыжной прогулки с Владимиром Путинымв Сочи, президент Белоруссии был одет в черную куртку.Эксперты по логотипу тутже определили, что это одежда японской марки DESCENTE.Однако Лукашенко позже объяснил, что в этой же куртке онучаствовал еще в Минской Лыжне – ей лет 12 уже. Просто она ему нравится, он кней привязался – вот и не выбрасывает."Я человек, который привязывается к вещам, к людям. Иесли я уже втрескался в эту куртку, я ее обычно и надеваю. Хотя меня разныепротоколы критикуют, что надо быть вот, как Владимир Владимирович… Ярко,красиво одетым. Я этого не люблю. Я человек деревенский, выросший, можносказать, даже в нищете", – признавался журналистам.Разнообразные наряды демонстрирует вовремя полевых работ. В разные годы на нем замечали серый свитшот от NIKE, рубашку-поломарки CORNELIANI, а также белую футболку с надписью "Беларусь",сделанную по спецзаказу на фабрике MARK FORMELLE.Обувь у президента Белоруссии – от белорусского обувногохолдинга "Марко". Александр Лукашенко носит серийную модель, котораяизготавливается специально для "работников аппарата", которыеработают в помещении, а по городу передвигаются на автомобиле. Ботинки есть вкаталоге компании, стоят по 188 белорусских рублей за пару.О своих предпочтениях в белье президент как-то рассказалжурналистам сам. "Носки – не видно – черные. Импортные, наверное. Трусысвои", – разоткровенничался белорусский лидер.Есть у и слабости – аксессуары. Эторемни – журналисты выяснили, что они французского бренда HERMES, стоимостью около800 долларов. Не экономит президент Белоруссии и на часах. На руке Лукашенкоразглядели часы модели PATEK PHILIPPE Calatrava ref. 5120J-001 стоимостью почти17 тысяч долларов.