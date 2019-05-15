Александра Лукашенко раздели до трусов. Издание The Village
Беларусь выяснило, что носит президент Белоруссии – вплоть до нижнего белья.
Оказалось, что одевается белорусский лидер в целом скромно – но есть у него и
слабости.
Александра Лукашенко раздели до трусов. Издание The Village
Беларусь выяснило, что носит президент Белоруссии – вплоть до нижнего белья.
Оказалось, что одевается белорусский лидер в целом скромно – но есть у него и
слабости.
, едва вступив в должность президента, заказал
себе костюм от итальянского модного дома BRIONI. Однако, выяснив, сколько стоит
такой наряд, возмутился. Так что тот костим итальянского происхождения так и
остался единственным в гардеробе белорусского лидера – он сразу перешел на
отечественное.
Президента обшивает ателье "LINE A", принадлежащее
Управделами Президента Республики Беларусь. Здесь для Александра Лукашенко шьют
брюки, рубашки, куртки, пальто – и, конечно, костюмы. По данным издания, костюм
как у Лукашенко могут заказать и москвичи – у ателье есть салон в российской
столице.
Нетребовательность Александра Лукашенко в одежде недавно
поставили под сомнение. В этом году, во время лыжной прогулки с Владимиром Путиным
в Сочи, президент Белоруссии был одет в черную куртку.Эксперты по логотипу тут
же определили, что это одежда японской марки DESCENTE.
Однако Лукашенко позже объяснил, что в этой же куртке он
участвовал еще в Минской Лыжне – ей лет 12 уже. Просто она ему нравится, он к
ней привязался – вот и не выбрасывает.
"Я человек, который привязывается к вещам, к людям. И
если я уже втрескался в эту куртку, я ее обычно и надеваю. Хотя меня разные
протоколы критикуют, что надо быть вот, как Владимир Владимирович… Ярко,
красиво одетым. Я этого не люблю. Я человек деревенский, выросший, можно
сказать, даже в нищете", – признавался журналистам.
Разнообразные наряды демонстрирует во
время полевых работ. В разные годы на нем замечали серый свитшот от NIKE, рубашку-поло
марки CORNELIANI, а также белую футболку с надписью "Беларусь",
сделанную по спецзаказу на фабрике MARK FORMELLE.
Обувь у президента Белоруссии – от белорусского обувного
холдинга "Марко". Александр Лукашенко носит серийную модель, которая
изготавливается специально для "работников аппарата", которые
работают в помещении, а по городу передвигаются на автомобиле. Ботинки есть в
каталоге компании, стоят по 188 белорусских рублей за пару.
О своих предпочтениях в белье президент как-то рассказал
журналистам сам. "Носки – не видно – черные. Импортные, наверное. Трусы
свои", – разоткровенничался белорусский лидер.
Есть у и слабости – аксессуары. Это
ремни – журналисты выяснили, что они французского бренда HERMES, стоимостью около
800 долларов. Не экономит президент Белоруссии и на часах. На руке Лукашенко
разглядели часы модели PATEK PHILIPPE Calatrava ref. 5120J-001 стоимостью почти
17 тысяч долларов.