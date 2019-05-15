Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова и телеканал Россия 1 начали съемки нового захватывающего фильма-катастрофы Огонь. В фильме будут играть Константин Хабенский, Андрей Смоляков, Виктор Добронравов, Ирина Горбачева, Иван Янковский, Роман Курцын и другие.

Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова и телеканал "Россия 1" начали съемки нового захватывающего фильма-катастрофы "Огонь". В фильме будут играть Константин Хабенский, Андрей Смоляков, Виктор Добронравов, Ирина Горбачева, Иван Янковский, Роман Курцын и другие.Съемки будут проходить с мая по октябрь 2019 года в Таганроге, Петрозаводске, Санкт-Петербурге, Москве, в Карелии и Ленинградской области. Запланированы масштабные натурные съемки, грандиозные массовые сцены, уникальные спецэффекты и технически сложные трюки. В воздушных съемках будут задействованы самолеты Ил-62, Ан-26 и многоцелевые самолеты-амфибии Бе-200, а также вертолеты Ми-8. В наземных съемках будут принимать участие спасатели и пожарные МЧС и "Авиалесоохраны"."Огонь" – это героическая история о работе и жизни пожарных и спасателей, которые встают на пути беспощадной стихии. Именно они приходят на помощь к попавшим в беду людям тогда, когда уже, кажется, и помощи ждать неоткуда.Режиссером-постановщиком фильма "Огонь" стал Алексей Нужный. Он известен по фильмам "Громкая связь" и "Я худею". Это первый для него масштабный и технически сложный экшн-фильм. Оператором-постановщиком выступает Михаил Милашин, который снимал "Т-34", "Лед".Фильм "Огонь" выйдет в прокат 27 декабря 2020 года. Прокатчиком картины выступит кинокомпания "Централ Партнершип". Ранее в сотрудничестве студия "ТРИТЭ" и телеканал "Россия 1" с компанией "Централ Партнершип" выпустили фильмы, ставшие рекордсменами проката и завоевавшие любовь миллионов зрителей. Это "Легенда №17", "Экипаж", "Т-34" и самый кассовый российский фильм в истории – "Движение вверх".