Поп-король рассказал о непростых взаимоотношениях с Иосифом
Пригожиным. Филипп Киркоров считает, что продюсер намеренно цепляет его.
Поп-король рассказал о непростых взаимоотношениях с Иосифом
Пригожиным. Филипп Киркоров считает, что продюсер намеренно цепляет его.
Артист дал большое интервью Ксении Собчак. Во время беседы с
телеведущей Филипп Киркоров рассказал, что его отношения с продюсером Иосифом Пригожиным
оставляют желать лучшего.
Страсти накалились после того, как поп-король совместно с
Николаем Басковым выпустил клип на песню "Ибица". Ролик получился достаточно смелым.
В кадре звезды изображают соперников, которые жгут друг друга заживо,
ошпаривают кипятком, обливают экскрементами и один из них даже откусывает нос
другому. Видео многие раскритиковали, Иосиф Пригожин был из тех,
кто плохо отозвался об этой работе.
Филипп прокомментировал реакцию Иосифа. По словам поп-короля,
продюсер ему завидует.
"Если бы ему первому пришла эта мысль в голову, он первым свою Валерию облил бы говном. Поверь мне. И не только. И еще бы обоссал там
сверху. Если бы Валерия это разрешила. Он пережить не может, что мы сделали это
с Колей первые", – сказал певец в шоу "Осторожно, Собчак!"
Филипп Киркоров не понимает, чем насолил Иосифу Пригожину. "Замечательную
сделал карьеру. Парикмахер из Махачкалы стал большим продюсером, красавица-жена:
певица, роскошная, голосистая. Ну радуйся ты, что ты прицепился к Киркорову!" -
недоуменно восклицает артист.
Более того, поп-король сообщил, что в конце 2010 года Пригожин
развернул против него целую кампанию. По словам певца, именно продюсер подстроил
эпизод с избиением режиссера Марины Яблоковой. Артист отметил, что Иосиф сделал
это по заказу олигарха Арама Габрелянова. Звезда не знает, где перешел дорогу
бизнесмену.
"Я вынужден был признаться: "Да, я ударил ее". Проще было
сознаться, угодить в психушку, чтобы от меня все отвязались и отстали от меня",
– объяснился .
Артист отметил, что не держит зла на продюсера, более того,
он очень дружен с его женой Валерией. Недавно, по его словам, Пригожин звал его
на юбилей, однако поп-король не смог приехать. "Я не живу воспоминаниями. Взял
ластик, стер!" – отметил .