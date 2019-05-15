Поп-король рассказал о непростых взаимоотношениях с Иосифом Пригожиным. Филипп Киркоров считает, что продюсер намеренно цепляет его.

Поп-король рассказал о непростых взаимоотношениях с ИосифомПригожиным. Филипп Киркоров считает, что продюсер намеренно цепляет его.Артист дал большое интервью Ксении Собчак. Во время беседы стелеведущей Филипп Киркоров рассказал, что его отношения с продюсером Иосифом Пригожинымоставляют желать лучшего.Страсти накалились после того, как поп-король совместно сНиколаем Басковым выпустил клип на песню "Ибица". Ролик получился достаточно смелым.В кадре звезды изображают соперников, которые жгут друг друга заживо,ошпаривают кипятком, обливают экскрементами и один из них даже откусывает носдругому. Видео многие раскритиковали, Иосиф Пригожин был из тех,кто плохо отозвался об этой работе.Филипп прокомментировал реакцию Иосифа. По словам поп-короля,продюсер ему завидует."Если бы ему первому пришла эта мысль в голову, он первым свою Валерию облил бы говном. Поверь мне. И не только. И еще бы обоссал тамсверху. Если бы Валерия это разрешила. Он пережить не может, что мы сделали этос Колей первые", – сказал певец в шоу "Осторожно, Собчак!"Филипп Киркоров не понимает, чем насолил Иосифу Пригожину. "Замечательнуюсделал карьеру. Парикмахер из Махачкалы стал большим продюсером, красавица-жена:певица, роскошная, голосистая. Ну радуйся ты, что ты прицепился к Киркорову!" -недоуменно восклицает артист.Более того, поп-король сообщил, что в конце 2010 года Пригожинразвернул против него целую кампанию. По словам певца, именно продюсер подстроилэпизод с избиением режиссера Марины Яблоковой. Артист отметил, что Иосиф сделалэто по заказу олигарха Арама Габрелянова. Звезда не знает, где перешел дорогубизнесмену."Я вынужден был признаться: "Да, я ударил ее". Проще былосознаться, угодить в психушку, чтобы от меня все отвязались и отстали от меня",– объяснился .Артист отметил, что не держит зла на продюсера, более того,он очень дружен с его женой Валерией. Недавно, по его словам, Пригожин звал егона юбилей, однако поп-король не смог приехать. "Я не живу воспоминаниями. Взялластик, стер!" – отметил .