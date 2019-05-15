Лера Кудрявцева не смогла остаться равнодушной к новому видео, опубликованному Владом Топаловым. Популярная телеведущая продемонстрировала свои эмоции при виде оголившегося артиста и его сына.

Лера Кудрявцева не смогла остаться равнодушной к новому видео, опубликованному Владом Топаловым. Популярная телеведущая продемонстрировала свои эмоции при виде оголившегося артиста и его сына.Влад Топалов вместе с женой, телеведущей Региной Тодоренко, и их сыном Майклом отдыхают в Турции. Знаменитости регулярно делятся с подписчиками своих аккаунтов в Instagram различными фотографиями и видео, нередко главным героем публикаций становится их пятимесячный наследник. Так, Влад Топалов обнародовал ролик, в котором запечатлен несущим спящего сына. Причем лица малыша не видно – отец заботливо прикрыл мальчика одеяльцем."Успокоил бэра значит успокоил сына😎 бэр – медведь по английски. Он страшно кричал, а я ему мычал на ушко и обнимал крепко и утихомирил🖤 с Божьей Помощью! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – объяснил Влад Топалов. Судя по голосу за кадром, видео снимала Регина Тодоренко. Она очень обрадовалась, что артисту удалось успокоить малыша.В комментариях отметилась и другая телеведущая – лицо шоу "Звезды сошлись" и "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева. "Какие милые , мимими !!! 😍" – не смогла сдержать эмоций в ответ на откровения Влада Топалова гламурная блондинка. Кстати, Лера Кудрявцева воспитывает дочь Марию, которой летом исполнится год. Судя по комментариям других пользователей, маленький наследник Влада Топалова и Регины Тодоренко вполне может стать женихом для дочери . Как к подобной перспективе относятся сами знаменитости, неизвестно.Напомним, певец и телеведущая впервые стали родителями в начале декабря 2018 года. Мальчик появился на свет в одном из столичных роддомов. и предпочли не делать шоу из рождения ребенка и выписки, в отличие от многие своих коллег. Они не объявляли о появлении малыша и выписывались без помпы. в окружении лишь самых близких людей.