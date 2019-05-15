Эксперты восстановили полную картину катастрофы Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Аэрофлот в Шереметьеве. Причиной стал опасный и неоправданный маневр экипажа, который садился с превышением скорости.

Эксперты восстановили полную картину катастрофы Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьеве.Молния попала в самолет через 15 минут после взлета. Электроснабжение лайнера было переведено на аккумуляторные батареи (Emergency Electrical Configuration, EEC), а управление – в режим прямого управления (Direct Mode). Как сообщил "Коммерсанту" источник, близкий к расследованию, режим EEC не требует подачи сигнала бедствия. Именно по этой причине на взлетно-посадочной полосе не было пожарных.На борту "Суперджета" возникла нештатная ситуация. Порядок действий пилотов в таких случаях тщательно описан.Экипаж правильно зашел на посадку лишь со второй попытки, перелетев при этом расчетную точку приземления. В результате пилоты стали "прижимать" самолет к полосе, хотя лайнер еще не коснулся ее колесами. А перед самым приземлением пилоты резко увеличили тягу и одновременно опустили нос самолета. Таким образом, самолет садился с существенным превышением скорости и дважды отскочил от ВПП. Именно опасный и неоправданный маневр стал причиной крушения SSJ100.По нормативным документам, уже после первого так называемого "козла" пилоты должны были прекратить посадку и начать экстренный взлет. Однако они этого не сделали. Стойки шасси пробили топливные баки, самолет загорелся.В результате авиакатастрофы Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.