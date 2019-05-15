Никиту Михалкова попросили не поджигать карельскую деревню
Кинерма. Фильм его студии ТРИТЭ можно снять и в другом месте. Жертвовать
памятником архитектуры, по мнению жителей деревни, неразумно.
Никиту Михалкова попросили не поджигать карельскую деревню
Кинерма. Фильм его студии ТРИТЭ можно снять и в другом месте. Жертвовать
памятником архитектуры, по мнению жителей деревни, неразумно.
Жители деревни обратились и к самому , и к
местным властям. Они требуют отменить съемки эпизода со сжиганием декораций -
ведь в Кинерме нет водоемов, а ближайший подъезд к озеру для забора воды
находится в шести километрах.
Кинерму убеждают, что все "пиротехническое шоу"
пройдет под бдительным надзором МЧС. Однако выясняется, что на официальном
уровне до сих пор ничего не согласовано – а подготовка к съемкам опасного
эпизода с природной катастрофой идет полным ходом.
Студия решила именно в Кинерме снимать свой
фильм "Огонь", рассказывающий о буднях авиалесохраны. Однако у
местных жителей уже есть опыт общения с киношниками: в один раз навалили
мусора, в другой – декорации перекрыли крышу дома 86-летнего дедушки. А на сей
раз потребовался настоящий огонь, и для съемок строят дом по соседству с
настоящими деревянными избами.
Кинерма – карельская деревня, объявленная комплексным
памятником истории. Первые упоминания о ней относятся к XVI веку. Поселение
входит в Ассоциацию самых красивых деревень России. Семь домов в поселении
признаны памятниками архитектуры.
Проживают в Кинерме шесть человек, которые просят не лишать их жилья, а страну – еще одного исторического памятника. Кинерму
ежегодно посещают до 5 тысяч туристов, передает РИА Новости. У всех на слуху
недавняя трагедия в Кондопоге, где дотла сгорела знаменитая Успенская церковь.