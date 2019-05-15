Никиту Михалкова попросили не поджигать карельскую деревню Кинерма. Фильм его студии ТРИТЭ можно снять и в другом месте. Жертвовать памятником архитектуры, по мнению жителей деревни, неразумно.

Никиту Михалкова попросили не поджигать карельскую деревнюКинерма. Фильм его студии ТРИТЭ можно снять и в другом месте. Жертвоватьпамятником архитектуры, по мнению жителей деревни, неразумно.Жители деревни обратились и к самому , и кместным властям. Они требуют отменить съемки эпизода со сжиганием декораций -ведь в Кинерме нет водоемов, а ближайший подъезд к озеру для забора водынаходится в шести километрах.Кинерму убеждают, что все "пиротехническое шоу"пройдет под бдительным надзором МЧС. Однако выясняется, что на официальномуровне до сих пор ничего не согласовано – а подготовка к съемкам опасногоэпизода с природной катастрофой идет полным ходом.Студия решила именно в Кинерме снимать свойфильм "Огонь", рассказывающий о буднях авиалесохраны. Однако уместных жителей уже есть опыт общения с киношниками: в один раз навалилимусора, в другой – декорации перекрыли крышу дома 86-летнего дедушки. А на сейраз потребовался настоящий огонь, и для съемок строят дом по соседству снастоящими деревянными избами.Кинерма – карельская деревня, объявленная комплекснымпамятником истории. Первые упоминания о ней относятся к XVI веку. Поселениевходит в Ассоциацию самых красивых деревень России. Семь домов в поселениипризнаны памятниками архитектуры.Проживают в Кинерме шесть человек, которые просят не лишать их жилья, а страну – еще одного исторического памятника. Кинермуежегодно посещают до 5 тысяч туристов, передает РИА Новости. У всех на слухунедавняя трагедия в Кондопоге, где дотла сгорела знаменитая Успенская церковь.