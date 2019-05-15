Среди самых высокооплачиваемых руководителей государственных учреждений культуры стали главы музеев Московский Кремль, Эрмитаж, Третьяковская галерея. Из них максимальная среднемесячная заработная плата - более миллиона рублей.

Среди самых высокооплачиваемых руководителей государственных учреждений культуры стали главы музеев "Московский Кремль", Эрмитаж, Третьяковская галерея. Из них максимальная среднемесячная заработная плата — более миллиона рублей. Также стали известны доходы руководителей театров и высших учебных заведений.По данным Министерства культуры Российской Федерации, самый высокий доход у генерального директора музея "Московский Кремль" Елены Гагариной. В среднем ее зарплата за 2018 год в месяц составляла 1 186 451 рубль.На втором месте среди высокооплачиваемых руководителей — генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Его средний ежемесячный доход составил 733 тысячи рублей.Замыкает тройку генеральный директор Государственной Третьяковской галереи. Зельфира Трегулова за 2018 год в месяц получала в среднем по 719 тысяч.Среди руководителей театров самый высокий доход за прошлый год был у директора Мариинского театра Валерия Гергиева. В месяц в среднем он получал по 706 805 рублей.После Георгиева следует художественный руководитель государственного академического Малого театра Юрий Соломин. Его ежемесячный доход составил 608 тысяч.После смерти Олега Табакова художественным руководителем, директором МХТ им. А. П. Чехова стал Сергей Женовач. В среднем его доходы составляли по 572 тысячи в месяц. Олег Табаков получал в пять раз меньше — по 102 тысячи в месяц.Генеральный директор Большого театра Владимир Урин в 2018 году получал по 551 тысяче рублей в месяц. За ним идет художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов — 476 тысяч ежемесячно. Худрук Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков получал немного меньше — 345 тысяч рублей.Среди руководителей высших учебных заведений по доходам лидирует ректор Московского академического художественного института имени В. И. Сурикова Анатолий Любавин. В месяц в среднем он получал по 665 тысяч рублей.Николай Цискаридзе, ректор Академии Русского балета, получал ежемесячно по 558 тысяч. После него следует ректор Всероссийского института кинематографии имени С. А. Герасимова Владимир Малышев – его доход составлял 525 тысяч рублей.