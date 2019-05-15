Со дня смерти певицы прошло два месяца. Но боль от потери все еще сильна в сердцах поклонников, друзей, коллег и, конечно, самых родных людей.

Со дня смерти певицы прошло два месяца. Но боль от потери все еще сильна в сердцах поклонников, друзей, коллег и, конечно, самых родных людей.В память о Юлии ее отец Виктор Началов и дочь Вера Алдонина записали очень трогательное видео. В ролике кума певицы Лариса Долина и ее коллеги Алексей Чумаков, Александр Панайотов и другие звезды представили сингл-трибью с кавер-версией самого известного хита ныне покойной артистки "Герой не моего романа".Эту композицию Юля исполнила еще в 1997 году, когда артистке было всего 16 лет. Тогда, конечно, никто и подумать не мог, что песня станет ее визитной карточкой.В клипе, который посвятили Началовой, появляется и она сама, и ее дочь, и отец. Поклонники не могут сдержать слез – они просто в шоке от увиденного. Получилась очень искренняя и трогательная работа, от которой мурашки по коже."Это дань памяти чудесной, безмерно талантливой певице, музыканту, родственной душе, так безвременно ушедшей. Мы хотим выразить свою любовь к тебе, Юленька. Каждый, кто участвовал в создании этого проекта, вложил душу и сердце", – написала на своей странице в социальной сети Instagram пресс-секретарь артистки Анна Исаева.Напомним, умерла 16 мартаиз-за остановки сердца, вызванной обширным абсцессом. У 38-летней артистки обнаружился целый букет болезней: подагра, диабет, общий сбой в организме, вызванный анорексией. Певицу похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище столицы. В последний путь ее проводили близкие, друзья, коллеги и поклонники.