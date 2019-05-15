Отношения между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко переживают кризис. Перед камерами оба лидера ведут себя дружелюбно, но за улыбками и братскими похлопываниями по плечу скрываются серьезные противоречия, которые отражаются на политике двух стран.
Отношения между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко переживают кризис. Перед камерами оба лидера ведут себя дружелюбно, но за улыбками и братскими похлопываниями по плечу скрываются серьезные противоречия, которые отражаются на политике двух стран.
Владимиру Путину необходимо сохранить политическую
стабильность в России, поэтому в Кремле рассматривают вариант создания
реального союзного государства с Белоруссией и проведения совместных выборов.
Об этом заявил бывший подполковник КГБ Валерий Костка.
Он утверждает, что российский лидер рассматривает вариант
возглавить новое государство. "В разработанной схеме для Лукашенко не
остается места руководителя", – заявил Костка в интервью изданию
"Белорусская правда".
По мнению эксперта, отношения между двумя лидерами были
хорошие, когда интересы двух лидеров совпадали. Костка призвал Лукашенко
остерегаться главу российского государства. Бывший подполковник спецслужб
полагает, что у Путина есть возможность отстранить Батьку от власти.
Личный конфликт между президентами автоматически отражается
на отношениях двух стран, отметил Костка. "Скорее всего, Путин пришел к
выводу, что становится барьером", – сказал он.
Последнее время в отношениях между двумя странами не все
гладко. Разногласия вызывают, в частности, вопрос цены на энергоносители,
проблема компенсации российского налогового маневра, а также контрабанды
санкционной продукции из Европы в нашу страну через союзную республику. Кроме
того, в Москве недовольны темпами интеграции в рамках Союзного государства.
Ситуация резко обострилась после хамского выпада в
адрес теперь уже бывшего российского посла в Белоруссии Михаила Бабича.
Президент в ходе пресс-конференции позволил себе резкие выражения в адрес
дипломата и усомнился в его профессиональных качествах. Бабич в ответ
предположил, что окружение главы государства вводит его в заблуждение.