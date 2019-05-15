Отношения между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко переживают кризис. Перед камерами оба лидера ведут себя дружелюбно, но за улыбками и братскими похлопываниями по плечу скрываются серьезные противоречия, которые отражаются на политике двух стран.

Отношения между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко переживают кризис. Перед камерами оба лидера ведут себя дружелюбно, но за улыбками и братскими похлопываниями по плечу скрываются серьезные противоречия, которые отражаются на политике двух стран.Владимиру Путину необходимо сохранить политическуюстабильность в России, поэтому в Кремле рассматривают вариант созданияреального союзного государства с Белоруссией и проведения совместных выборов.Об этом заявил бывший подполковник КГБ Валерий Костка.Он утверждает, что российский лидер рассматривает вариантвозглавить новое государство. "В разработанной схеме для Лукашенко неостается места руководителя", – заявил Костка в интервью изданию"Белорусская правда".По мнению эксперта, отношения между двумя лидерами былихорошие, когда интересы двух лидеров совпадали. Костка призвал Лукашенкоостерегаться главу российского государства. Бывший подполковник спецслужбполагает, что у Путина есть возможность отстранить Батьку от власти.Личный конфликт между президентами автоматически отражаетсяна отношениях двух стран, отметил Костка. "Скорее всего, Путин пришел квыводу, что становится барьером", – сказал он.Последнее время в отношениях между двумя странами не всегладко. Разногласия вызывают, в частности, вопрос цены на энергоносители,проблема компенсации российского налогового маневра, а также контрабандысанкционной продукции из Европы в нашу страну через союзную республику. Крометого, в Москве недовольны темпами интеграции в рамках Союзного государства.Ситуация резко обострилась после хамского выпада вадрес теперь уже бывшего российского посла в Белоруссии Михаила Бабича.Президент в ходе пресс-конференции позволил себе резкие выражения в адресдипломата и усомнился в его профессиональных качествах. Бабич в ответпредположил, что окружение главы государства вводит его в заблуждение.