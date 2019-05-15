Актриса Людмила Гаврилова рассказала шоумену Борису Корчевникову о кончине легенды советского кино Андрея Миронова. Она стала гостьей программы Судьба человека телеканала Россия 1.

Актриса ЛюдмилаГаврилова рассказала шоумену Борису Корчевникову о кончине легенды советскогокино Андрея Миронова. Она стала гостьей программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".Людмила Гаврилова поведала, что была на последнем спектакле Андрея Миронова -"Безумный день, или Женитьба Фигаро.Это происходило в Риге в 1987 году. Втот день гостья ток-шоу "Судьба человека", которая играла Сюзанну, была навыходном. Она решила послушать музыку, но что-то ее остановило."Когда я вышла, то ноги почему-то не шли в гостиницу. Яотправилась в театр. Спектакль был в самом разгаре. Миронов был на сцене.Вдруг, его повело в сторону. Тут к нему подбежал Ширвиндт. Мы положили Андреяна столик для реквизита. Я подошла к Андрею, и он произнес: "Боль. Жить, житьнадо!" – вспомнила о мучающемся коллеге Людмила Гаврилова.По понятным причинам занавес закрыли. Сидящая в зале публиканичего не могла понять. Зрители недоуменно переглядывались. Гавриловой пришлосьвыйти к поклонникам и сообщить, что продолжения не будет. Людмила не сталаскрывать, что Андрею Миронову внезапно стало плохо. "Зал после моих слов встали начал аплодировать", —отметила артистка в студии шоу .Спустя два дня не приходя в сознание Андрей Миронов скончался. Позже выяснилось,что у звезды советского кино произошло кровоизлияние в мозг.По словам Людмилы Гавриловой, головные боли у артиста началисьеще за девять лет до смерти. Иногда Миронов просил ее сделать массаж."Он страдал врожденной аневризмой головного мозга, прикоторой противопоказаны длительные физические нагрузки. Врач, когда поставилему диагноз, сразу сказал, что у него в голове граната и непонятно, когда онарванет. Рванула она в итоге на сцене рижской оперы", – рассказала Людмила Гавриловаведущему программы Борису Корчевникову.