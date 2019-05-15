Мария Шукшина назвала парадом на костях многочисленные ток-шоу на российском телевидении, где обсуждают умерших знаменитостей. Актриса в шоке от того, что невозможно защитить честь и достоинство мертвых.

Мария Шукшина назвала "парадом на костях"многочисленные ток-шоу на российском телевидении, где обсуждают умершихзнаменитостей. Актриса в шоке от того, что невозможно защитить честь идостоинство мертвых.Известная российская актриса возмущена до глубины души.считает, что телевидение превращает уход из жизни известных людейв рейтинги, пиар и "зарабатывание бабла"."Маршируют стройными рядами даже по еще не преданнымземле людям желтые ток-шоу, все больше опускаясь в бездну, а заодно и опускаятех, кто смотрит эти шоу", – написала актриса в Instagram.В конце прошлого года Мария Шукшина уже выступала противизвестных ток-шоу. Актриса раскритиковала передачу Андрея Малахова "Прямойэфир". Она потребовалазаконодательно запретить обсуждение личной жизни звезд на телевидении.Нынешний пост дополнила цитатой из завещанияНиколая Гоголя. Великий писатель призывал "оглянуться строго на самихсебя, помышляя уже не о черноте других и не о черноте всего мира, но о своейсобственной черноте."Подписчики в большинстве своем актрисуподдержали. Они отметили, что "невероятно противно" наблюдать за тем,что творится на телевидении вокруг похорон Сергея Доренко и недавней кончиныАлексея Булдакова. Однако нашлись и те, кто отметил, что зрители сами создаютспрос на такие программы. Если бы россияне переключались на другие передачи,рейтинги подобных шоу упали бы, и их пришлось бы закрыть.