Французский футбольный клуб Пари Сен-Жермен планирует продлить контракт с нападающим Килианом Мбаппе. Руководители ПСЖ уже начали переговоры с футболистом, текущее соглашение которого рассчитано до 2022 года.

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" планирует продлить контракт с нападающим Килианом Мбаппе. Руководители "ПСЖ" уже начали переговоры с футболистом, текущее соглашение которого рассчитано до 2022 года.В "ПСЖ" опасаются интереса к Мбаппе со стороны европейских клубов. Ранее сообщалось, что за французом следят представители мадридского "Реала", а также несколько грандов из Англии. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, стоимость 20-летнего форварда оценивается в 200 миллионов евро.Напомним, Мбаппе перешел в стан парижан из "Монако" летом 2018 года за 135 миллионов евро. В текущем сезоне Килиан в составе "Пари Сен-Жермен" принял участие в 41-й игре во всех турнирах, забил 36 мячей и отдал 17 голевых передач. Также на его счету 30 игр и 12 голов за сборную Францию, с которой он стал чемпионом мира.