Французский Пари Сен-Жермен положил глаз на трех футболистов мадридского Реала и готовит свое предложение. Речь идет о полузащитниках: испанце Иско, немце Тони Кроосе и валлийце Гарете Бэйле.

Французский "Пари Сен-Жермен" положил глаз на трех футболистов мадридского "Реала" и готовит свое предложение. Речь идет о полузащитниках: испанце Иско, немце Тони Кроосе и валлийце Гарете Бэйле.Всех троих игроков действующий чемпион Франции оценил в 210 миллионов евро, сообщает "Евроспорт.Ru" со ссылкой на Le Parisien. Эти столько денег владельцы "ПСЖ" планируют получить после продаж уругвайского форварда Эдинсона Кавани и немецкого хавкека Юлиана Дракслера.Отмечается, что Кроос оценивается в 80 миллионов евро, Бэйл – в 70, а Иско – в 60. В свою очередь, главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не намерен препятствовать уходу игроков, поскольку не рассчитывает на них в дальнейшем. Он намерен перестроить состав.