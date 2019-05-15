Французский форвард Антуан Гризманн объявил о своем уходе из мадридского Атлетико, но при этом не сообщил куда он собрался перебраться. В гонку за 28-летнего нападающего включился парижский Пари Сен-Жермен.

Французский форвард Антуан Гризманн объявил о своем уходе из мадридского "Атлетико", но при этом не сообщил куда он решил перебраться. В гонку за 28-летнего нападающего включился парижский "Пари Сен-Жермен".Главным претендентом на француза, по слухам, является испанская "Барселона", которая готова заплатить мадридской команде сумму отступных – 120 млн евро. Однако по информации французских СМИ, в "ПСЖ" приняли решение перехватить нападающего у каталонской команды.Напомним, Антуан перешел в "Атлетико" летом 2014 года из "Реал Сосьедада". В составе мадридцев Гризманн принял участие в 256 играх во всех турнирах, забил 133 мяча и отдал 50 результативных передач. Также на его счету 69 матчей и 28 голов за сборную Франции, в составе которой он стал чемпионом мира.