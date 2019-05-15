Патриаршие пруды лишились своего символа - пары белых лебедей. Раньше их привозили на лето владельцы одного из ресторанов. Но сейчас заведение закрыто и заниматься лебедями некому. Впрочем, как оказалось, многие жители района даже рады отсутствию белоснежных птиц.

Патриаршие пруды лишились своего символа — пары белых лебедей. Раньше их привозили на лето владельцы одного из ресторанов. Но сейчас заведение закрыто и заниматься лебедями некому. Впрочем, как оказалось, многие жители района даже рады отсутствию белоснежных птиц.Если бы Булгаков писал свой бессмертный роман "Мастер и Маргарита" сейчас, то, возможно, Берлиоз и Бездомный обсуждали бы вовсе не поэму начинающего автора, а вопрос, который на Патриарших сейчас волнует всех.- Патриаршие пруды без лебедей будут не совсем Патриаршие.Они должны были вернуться с приходом весны, но их домик успели занять огори, а гордых лебедей все нет."Здесь пусто, становится как-то не по себе. Кажется, что чего-то не хватает", — говорит Наталья Склярова, исполнительный директор музея-театра "Булгаковский дом"."Лебеди уже стали визитной карточкой Патриарших прудов. Они объединяют нас, объединяют жителей, создают позитивное настроение", — объясняет Елена Москаленко.Первые лебеди на Патриарших прудах были залетные, опали сюда еще до революции."Одна из самых старых фотографий, на которых можно распознать лебедя на Патриарших прудах, относится к 1913 году", — рассказывает Дмитрий Французов, автор проекта "Скрытый город".В советское время считалось, что лебеди перелетали сюда из Московского зоопарка. Последние 20 лет лебедей на Патриаршие пруды привозили владельцы ресторана. Но сейчас заведение закрыто. Вернутся ли грациозные птицы вновь, остается под большим вопросом.Исчезновение белоснежных птиц разделило жителей района на два лагеря:- Жалко, не хочется, чтобы лебеди страдали, хочется, чтобы это было природно, а не так.- Да нет, пускай будут все: и утки, и гуси, и лебеди.В Московском зоопарке успокаивают: даже такие нежные пернатые в городской среде чувствуют себя вполне комфортно, а крылья им подрезают специально, чтобы защитить."Птица крупная, маневренность у нее оставляет желать лучшего. Если они вдруг в одночасье поднимутся на крыло (кто-то их испугает), то они могут напороться на провода и получить травмы — даже смертельные", — объясняет Роман Аношин, ученый секретарь Московского зоопарка.Но, превращая птиц в элемент декора, люди иногда о них забывают. Так уже было на Патриарших прудах. Осенью лед почти полностью сковал пруд, а лебедей никто долго не забирал.Журналистам удалось отыскать пернатых. Сейчас знаменитые лебеди живут в Центре реабилитации диких животных в 80 километрах от Москвы. Пруд, конечно, намного меньше Патриаршего. Зато зимой здесь тепло и кормят вдоволь. Вернуть ли этих птиц обратно, пока не решили.