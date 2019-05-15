22 мая прославленный российский дирижер Павел Коган отмечает 30-летие руководства Московским государственным академическим симфоническим оркестром. Мы видим свое призвание в том, чтобы давать публике лучшие образцы музыки, воспитывать вкус. Также очень важно сохранять традиции, - говорит Коган.

22 мая прославленный российский дирижер Павел Коган отмечает 30-летие руководства Московским государственным академическим симфоническим оркестром.Маэстро занял должность художественного руководителя и главного дирижера оркестра в 1989 году. Под его управлением в истории МГАСО началась новая эра. Коган реформировал репертуар коллектива, обогатив его произведениями европейской и американской музыкальной литературы.Павел Коган рассказывает:"Изменения, которые произошли в оркестре, созвучны тем изменениям, которые произошли в стране и в мире. В стране в первую очередь. Сколько всего поменялось за три десятка лет… Оркестр очень чутко реагирует на внешние изменения и тоже трансформируется. Наша основная функция – духовная, я бы даже сказал воспитательная. Мы видим свое призвание в том, чтобы давать публике лучшие образцы музыки, воспитывать вкус, тянуть за собой. Но также очень важно сохранять традиции. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы великое наследие было затоптано, сожжено, а взамен создавалось что-то другое, временное".Визитной карточкой оркестра стали грандиозные монографические циклы полных собраний симфонических сочинений величайших композиторов: И. Брамса, Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта, Р. Шумана, Р. Штрауса, Ф. Мендельсона, Г. Малера, А. Брукнера, Я. Сибелиуса, А. Дворжака, П.И. Чайковского, А.К. Глазунова, С.С. Рахманинова, С.С.Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, А.Н. Скрябина, Г. Берлиоза, К. Дебюсси, М. Равеля.Масштабные программы коллектива состоят из симфонической, оперной и вокально-симфонической классики, работ современных композиторов, множества забытых и незнакомых слушателям произведений.Сегодня благодаря разнообразию программ и неизменно высокому уровню их исполнения МГАСО заслужил уважение и любовь слушателей в России и за ее пределами. Оркестр ежегодно дает концерты в Большом зале Московской Консерватории и Концертном зале им. П.И. Чайковского, в том числе в рамках популярных персональных и смешанных абонементных циклов."Мы работаем в неослабевающем ритме. Постоянно развиваемся, — говорит Павел Коган. — Это заключается в представлении нового репертуара, в различных точках гастролей коллектива, в сотрудничестве с замечательными солистами. Совсем недавно, например, с нами выступили Денис Кожухин и Андрей Баранов, музыканты, имеющие мировую известность. Я не ставлю какие-то временные рамки: что было в 2018, 2019 году, что будет в 2020-м. Идет планомерная работа высокопрофессионального творческого коллектива, который имеет возможность выступать на лучших концертных площадках Москвы, страны и мира. Моя задача и задача коллег – неизменно быть на высоте".