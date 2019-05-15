В Сочи прошли многочасовые переговоры Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео. Шла речь о двусторонних отношениях, о международной повестке. Об итогах министры рассказали президенту России Владимиру Путину.

В Сочи прошли многочасовые переговоры Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео. Шла речь о двусторонних отношениях, о международной повестке. Об итогах министры рассказали президенту России Владимиру Путину.Первый рабочий визит главы американской дипломатии в Россию продлился меньше суток. Сразу после прибытия Помпео направился на переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которые в итоге продлились около трех часов, пообщался с журналистами, после чего был принят российским лидером Владимиром Путиным.О некоторых деталях встречи Владимира Путина и Майка Помпео журналистам рассказал помощник президента России Юрий Ушаков."Прорыва пока, конечно, не чувствуется, но деловой настрой проявился с американской стороны", — заявил Ушаков. Он подчеркнул важность заинтересованности двух сторон для выправления отношений и восстановления каналов общения.Обсуждались вопросы стратегической стабильности, вопросы "разоруженческого и нераспространенческого досье" (ДРСМД и СНВ), ситуация вокруг КНДР (Россией заявлено, что Северной Корее нужен уважительный подход и международные гарантии безопасности), Сирии (заявлено о необходимости уважения суверенитета Сирии и важность начала работы Конституционного комитета), Ирана, Венесуэлы (заявлено о недопустимости шагов, провоцирующих гражданскую войну), Афганистана (заявлено, что нужно более активно взаимодействовать и добиваться баланса сил в этой стране). Украинская проблематика не обсуждалась.Шла речь и об антироссийских санкциях, но очень коротко​​​. "Примерно в том плане, что нельзя вводить против России санкции, одновременно просить Россию сделать что-то такое, что было бы выгодно американцам на международной арене", — отметил Юрий Ушаков.Затрагивался также вопрос о возможности встречи лидеров России и США на саммите "двадцатки" в Осаке в Японии."Мы сказали, что мы как всегда открыты к такого рода контактам и будем сейчас ожидать от американцев конкретизации предложения, которое сделал Трамп на этот счёт", — сказал Юрий Ушаков.