Дачную амнистию хотят продлить на три года. Это, считают эксперты, выгодно и владельцам дач, и государству.

Накануне председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который предлагает восстановить дачную амнистию и продлить ее до 1 марта 2022 года, а также расширить ее действие. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.Старая амнистия по-новомуВпервые дачная амнистия была объявлена в 2006 году. Она предусматривала упрощенный порядок регистрации домов на садовых и дачных участках. Этот порядок позволял оформить права на земельные участки, которые предоставлены гражданам для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительств; объекты недвижимости, построенные на таких земельных участках. Это объекты индивидуального жилищного строительства (жилые дома) и другие объекты недвижимости (хозяйственные постройки, например бани, сараи).Дачная амнистия неоднократно продлевалась, в итоге она должна была завершиться 1 марта 2020 года. Однако из-за поправок в Градостроительный кодекс, вступивших в силу летом прошлого года, срок амнистии истек уже 1 марта этого года. Вместо получения разрешения на строительство был установлен уведомительный порядок строительства или реконструкции домов.Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о согласии продлить дачную амнистию до 1 марта 2020 года. Глава правительства дал соответствующее поручение по подготовке законопроекта. По словам вице-премьера Виталия Мутко, окончание дачной амнистии начало отражаться на темпах жилищного строительства, поэтому было принято решение продлевать программу."Несмотря на то, что миллионы россиян воспользовались дачной амнистией, остается большое количество граждан, которые по факту являются владельцами недвижимости, но не смогли воспользоваться упрощенным порядком оформления своих прав. Было бы правильно защитить их права, и не только за счет продления срока, но и за счет вовлечения в "амнистию" других объектов, снижая финансовые и психологические издержки граждан", - сказал Павел Крашенинников, внесший законопроект в Госдуму.Для этого подготовлен законопроект с условным названием "Дачная амнистия II". Согласно нему, оформление прав на жилые и садовые дома, жилые строения будет вестись в прежнем упрощенном порядке. При наличии права на земельный участок потребуется технический план, подготовленный в соответствии с декларацией об объекте, составленной владельцем. Все необходимые документы собственник сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно.Кроме этого, в отношении жилых и садовых домов, строительство которых начато до 4 августа 2018 года (до введения нового уведомительного порядка строительства и оформления прав), предлагается бессрочно установить упрощенный уведомительный порядок, когда в орган местного самоуправления (МСУ) направляется не два, а одно уведомление – только об окончании строительства, рассказал парламентарий.Сама проверка построенного объекта будет вестись по упрощенным правилам – в соответствии с данными, указанным в декларации, а также предельными параметрами строительства жилых и садовых домов, установленным статьей 1 Градостроительного кодекса РФ.Также "Дачная амнистия II" решает вопрос подачи документов в Росреестр на регистрацию прав. Сейчас их направляет орган МСУ после проведения проверок по завершению строительства. Но в таких случаях бывают бюрократические задержки или даже злоупотребления, поэтому предлагается предоставить гражданам выбор – направить документы в Росреестр самим, либо ожидать их направления органом местного самоуправления.Кроме того, для членов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ) предлагается продлить до 1 марта 2022 года правила покупки земельных участков, находящихся в публичной собственности и предназначенных для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства. Также предлагается также продлить до 1 марта 2022 года возможность установления субъектами РФ предельных максимальных цен кадастровых работ."Что очень важно – законопроектом устанавливается обязанность органов местного самоуправления информировать граждан о новых правилах строительства домов на дачных и садовых участках, и о процедуре оформления прав на эти дома, поскольку с учетом всех изменений разобраться самостоятельно очень сложно", - подчеркнул парламентарий.Выгодна государству и собственникамВ Федеральной кадастровой палаты Росреестра поддерживают решение продлить дачную амнистию. По словам главы ведомства Парвиза Тухтасунова, далеко не все владельцы недвижимости успели воспользоваться упрощенным порядком оформления прав. Так, с начала августа прошлого года по 1 марта 2019 – фактически по конец действия амнистии, этой возможностью воспользовались более 170 тысяч граждан. Продление дачной амнистии позволит гражданам в облегченной форме зарегистрировать права на объекты собственности, считает Парвиз Тухтасунов.Всего с начала действия дачной амнистии, по данным Федеральной кадастровой палаты, было зарегистрировано в упрощенном порядке более 13 млн прав граждан на отдельные объекты недвижимости. В 2018 году в упрощенном порядке только на объекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС) зарегистрировано свыше 79 тысяч прав граждан.Не все собственники своевременно воспользовались предоставленным льготным периодом, соглашается руководитель направления первичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимость" Дмитрий Алексеев. "Это привело к тому, что в первом квартале 2019 года в сравнении с таким же периодом в 2018 году предложение о продаже дач увеличилось на 22%. Продление дачной амнистии может сократить эту цифру", - считает он.Об аналогичной тенденции заявляют и в "Мир квартир". Предложение дач на рынке стремительно возрастает (за год на 9% в целом по стране), а спрос падает (на 6%). В результате за последний год, с мая 2018 по май 2019, цены на дачи в среднем по стране упали на 8%. Люди не хотят держать актив со стремительно дорожающими эксплуатационными расходами и растущими налогами, поясняет генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.Загородной недвижимости, как и любому сектору экономики, требуются стабильные и понятные законы, продолжает директор департамента загородной недвижимости ИНКОМ-Недвижимость Антон Архипов. Идея подавать уведомление о начале строительства, а после окончания строительства на основании этого уведомления оформлять дом в собственность, была очень разумной, однако практика ее внедрения в жизнь оказалась далека от идеала."Люди стали подавать такие уведомления, а местные власти оказались к этому не готовы: начали выявляться неточности, неясности. Таким образом, стало очевидно, что закон не проработан. На этом фоне продление дачной амнистии и упрощенного порядка оформления загородного жилья в собственность выглядит очень здраво", - считает Антон Архипов.По мнению управляющего партнера "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости" Марины Толстик, само продление дачной амнистии выгодно не только собственников дач, но и для государства."Для государства польза заключается в том, что владельцы официально платят налоги, для собственника – упрощенный порядок позволяет избежать волокиты, связанной с оформлением документов", - поясняет Марина Толстик.Она считает, что ждать серьезного спроса со стороны владельцев дач, которые не смогли воспользоваться упрощенным порядком оформления своих прав, уже не стоит. Большинство желающих уже оформили свои объекты, процент тех, кто не совершил регистрацию, невелик. Что касается влияния дачной амнистии на загородной рынок, то по нашей практике она не оказывала существенного влияния на уровень продаж.Продление дачной амнистии – это хорошая новость, которая порадует участников рынка и даже может вызвать краткосрочный всплеск покупательской активности. Однако я бы не ждал от нее глобальных перемен, соглашается Антон Архипов.Продление дачной амнистии не стимулирует спрос на дачи, но остановит спад. Оно может прекратить стремительное пополнение рынка продажи, а также удержать цены от обрушения, заключает Павел Луценко.