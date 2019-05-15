Пищевая добавка Е171 провоцирует колоссальные изменения в кишечнике. Она оказывает сильное влияние на активность ряда генов. Это, в свою очередь, приводит к появлению злокачественных опухолей.

Пищевая добавка Е171 провоцирует колоссальные изменения в кишечнике. Она оказывает сильное влияние на активность ряда генов. Это, в свою очередь, приводит к появлению злокачественных опухолей.Диоксид титана (Е171) можно часто встретить в составе продуктов. Он есть в молоке, жевательных резинках,майонезе, рыбных консервах и хлебобулочных изделиях. Кажется, это обычный краситель, но он вызывает онкоболезни.Рак сопровождается рядом симптомов, которые могут помочь распознать недуг на начальных этапах. Появляется постоянное чувство тяжести, приступы диареи или, наоборот, запоры. Этому может сопутствовать сильная усталость, сообщает .У мужчин более ярко-выраженная симптоматика. Так, британские ученые отметили потерю в весе, высыпания в области груди, отхаркивание крови при сильном кашле, изменение формы одного из яичек. Если у больного появились кровянистые выделения, это говорит о поражении раковыми клетками мочевого пузыря или кишечника.Ученые долго изучали влияние E171 на мышиный желудочно-кишечный тракт. По данным , в будущем планируют провести еще ряд исследований. Поэтому еще рано с точностью утверждать об опасности влияния этой добавки на человека.