Бывший полузащитник Спартака, ныне игрок испанской Севильи голландец Квинси Промес не исключил своего возвращения в стан московской команды. Голландец защищал цвета красно-белых с 2014 по 2018 год.

Бывший полузащитник "Спартака", ныне игрок испанской "Севильи" голландец Квинси Промес не исключил своего возвращения в стан московской команды. Голландец защищал цвета "красно-белых" с 2014 по 2018 год.На одной из фанатских страниц «Спартака» в социальной сети Instagram появилась заметка о том, что Квинси Промес может вернуться в московскую команду на правах аренды. Голландец оставил комментарий под записью, написав по-русски: "Почему нет".Напомним, Промес перешел в "Севилью" из "Спартака" летом 2018 года за 20 миллионов евро. В текущем сезоне Квинси в составе испанской команды принял участие в 33 играх во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре результативных передачи. Также на его счету 36 матчей и шесть голов за сборную Голландии.