За год по мосту проехали 5 млн машин, автовладельцы и перевозчики в общей сложности сэкономили 16 млрд рублей.

Пять миллионов автомобилей (в том числе почти 500 тысяч грузовиков и более 60 тысяч автобусов) проехали по Крымскому мосту с момента его открытия. За это время работа моста ни разу не прерывалась, несмотря на частые штормы в Керченском проливе, сообщили в информационном центре "Крымский мост"."Этот круглосуточный поток машин, конечно, радует нашу команду строителей. Мы видим, как востребован Крымский мост, как он влился в транспортную систему юга России и стал ее ключевым звеном. Это то, ради чего команда много работала: 27 месяцев сложнейшего строительства. Качество выполненной работы подтверждает регулярный мониторинг несущих конструкций: мост в отличном состоянии", - рассказал заместитель генерального директора компании "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин.По данным информцентра, автовладельцы и перевозчики, которые воспользовались Крымским мостом вместо паромной переправы, за год сэкономили более 16 млрд рублей. Так, один рейс на пароме нужно было бы заплатить 1,5-19,5 тыс рублей. Движение по мосту – бесплатное.По словам руководителя Крымского филиала Российской ассоциации перевозчиков Николая Максименко, Крымский мост повлиял на качество доставки товаров – теперь оно не зависит от шторма. "Это позволяет развивать региональную логистику, расширять сотрудничество с дистрибьюторами. Мы стремимся к стопроцентной загрузке фур не только в периоды сезонного спроса на товары. За минувший год удалось оптимизировать несколько маршрутов доставки: добавились новые адреса. Дальность рейсов вглубь материка увеличилась до 10 тысяч километров", - отметил Николай Максименко.Ранее представитель Департамента недвижимости Республики Крым Виктория Фокина рассказала, что спрос на курортные квартиры вырос примерно в два-три раза в связи с открытием Крымского моста. Большая часть покупателей - приезжие из других регионов, порядка 70% спроса приходится на них. Открытие Крымского моста существенно улучшило ситуацию с логистикой на полуострове: срок поставок существенно сократился, рассказывал заместитель начальника управления министерства промышленной политики Республики Крым Денис Малтабар.Крымский мост является самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильная часть моста через Керченский пролив открылась при участии Владимира Путина 15 мая 2018 года. Движение машин запустили на следующий день в 5.30. За первые сутки по мосту проехало более 20 тысяч транспортных средств. Трафик в 1,5 раза превысил суточный рекорд паромной переправы.Первого октября 2018 года ровно в полночь по московскому времени по Крымскому мосту поехали первые грузовики. Открытие движения поездов по его железнодорожной части запланировано на декабрь 2019 года.Сейчас за обслуживание моста отвечают более 100 специалистов. Они работают с установленными на 4-полосной дороге автоматизированными системами, комплексом метеостанций, сооружениями для очистки сточных вод. Информация поступает в Центр управления на таманском берегу, где на мониторах в режиме реального времени отслеживаются все параметры.Специалисты круглосуточно контролируют плотность автопотока, видимость на трассе, температуру воздуха и дорожного покрытия, направление и скорость ветра, коэффициент сцепления колеса с асфальтом, интенсивность осадков, толщину слоя воды на дороге. На основе полученных данных задается комфортный и безопасный режим движения по мосту для водителей (на информационных табло), формируются задачи для службы эксплуатации.Специальные датчики ведут технический надзор за состоянием несущих конструкций моста – опор и пролетных строений. Результаты наблюдений за первый год работы подтверждают конструктивную надежность моста и его соответствие всем параметрам, заложенным проектом с гарантией на 100 лет.