Американский актер Айзек Кэппи в 42-летнем возрасте погиб при трагических обстоятельствах. Его обнаружили мертвым на автомобильном мосту в штате Аризона. Накануне в своем Instagram он опубликовал пост, в котором сказал, что не был хорошим парнем и обижал близких людей, которые любят его.

Американский актер Айзек Кэппи в 42-летнем возрасте погиб при трагических обстоятельствах. Его обнаружили мертвым на автомобильном мосту в штате Аризона.Айзек Кэппи известен своими ролями в фильмах "Тор", "Терминатор: Да придет спаситель", а также сериале "Во все тяжкие".Накануне в своем Instagram он опубликовал пост, в котором сказал, что не был хорошим парнем и обижал близких людей, любящих его. Об этом сообщает английское издание Daily Mail.За Айзеком Кэппи закреплена скандальная слава. Однажды в ночном клубе он пытался задушить дочь Майкла Джексона Пэрис Джексон. Также неоднократно обвинял в непристойном поведении американского актера Сета Грина.