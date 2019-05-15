По словам заявителей, на Кустанайской улице злоумышленник нанес им несколько ударов в область головы, после чего открыто похитил личные вещи и скрылся...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Зябликово и УВД по ЮАО задержали 23-летнего приезжего, подозреваемого в совершении грабежа.В ОМВД России по району Зябликово с заявлением о грабеже обратились двое мужчин. По словам заявителей, на Кустанайской улице неизвестный нанес им несколько ударов в область головы, после чего открыто похитил личные вещи и скрылся. Ущерб составил 14 тысяч рублей.В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории Московской области оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний приезжий. Похищенное изъято.По данному факту следствием ОМВД России по району Зябликово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22