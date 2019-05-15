Петр Порошенко попал в неловкую ситуацию в Брюсселе. Инцидент произошел при вручении награды председателю Еврокомиссии.

Петр Порошенко попал в неловкую ситуацию в Брюсселе. Инцидент произошел при вручении награды председателю Еврокомиссии.Президент Украины Петр Порошенко вручил председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру орден Ярослава Мудрого. Как заявил лидер Незалежной, европейский политик удостоился такой чести за вклад в развитие сотрудничества Украины и ЕС, передает .Однако на церемонии вручения произошел небольшой конфуз – в знак благодарности за награду Юнкер небрежно похлопал Порошенко по затылку. Более того, официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас назвал по ошибке действующего президента Украины именем Педро. Но, похоже, это не смутило Порошенко.Что касается председателя Еврокомиссии, то Юнкер давно известен некоторой фривольностью в поведении. Так, в конце прошлого года он публично взлохматил руками причёску чиновницы на входе в штаб-квартиру ЕС в Брюсселе, пишет .Добавим, орден князя Ярослава Мудрого был учрежден на Украине в 1995 году. Им награждают за выдающиеся личные заслуги перед украинским государством в области госстроительства, укрепления международного авторитета Украины, развития экономики, науки, образования и других, напоминает .