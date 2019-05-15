Самые жаркие скандалы, трагические истории и невероятные повороты из жизни звезд неизменно привлекают к себе внимание поклонников. Да и сами знаменитости не прочь напомнить о себе громкими заявлениями. Дни.ру собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 апреля 2019 года.

Самые жаркие скандалы, трагические истории и невероятные повороты из жизни звезд неизменно привлекают к себе внимание поклонников. Да и сами знаменитости не прочь напомнить о себе громкими заявлениями. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 апреля 2019 года."Россия 1" не смогла подобрать слов, чтобы прокомментировать ситуацию с "Евровидением". Для нашей страны это просто неприемлемый формат, народ до сих пор в шоке.Тем временем трансляция до сих пор доступна на сайте. Источник "Говорит Москва" поведал, что все не так однозначно. По его словам, "Россия 1" не может менять оригинальную трансляцию. Значит, гей-скандала невозможно было избежать в любом случае.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 мая 2019 года, читайте в и специальных .