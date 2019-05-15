В деле россиянина Олега Тищенко, арестованного властями США, есть признаки провокации со стороны американских спецслужб. Об этом заявили в российском посольстве.

В деле россиянина Олега Тищенко, арестованного властями США, есть признаки провокации со стороны американских спецслужб. Об этом заявили в российском посольстве.В США Тищенко экстрадировали из Грузии. Мужчину обвиняют по пяти пунктам, в том числе, в контрабанде, нарушении закона об экспорте вооружений и заговоре против интересов США.И все из-за покупки на сайте интернет-аукциона старых инструкций по эксплуатации американских истребителей. Они нужны были Тищенко для разработки компьютерных игр.Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы. Тищенко своей вины не признаёт. Дипломаты добиваются консульского доступа к россиянину.