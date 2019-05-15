В деле россиянина Олега Тищенко, арестованного властями США, есть признаки провокации со стороны американских спецслужб. Об этом заявили в российском посольстве.
В деле россиянина Олега Тищенко, арестованного властями США, есть признаки провокации со стороны американских спецслужб. Об этом заявили в российском посольстве.
В США Тищенко экстрадировали из Грузии. Мужчину обвиняют по пяти пунктам, в том числе, в контрабанде, нарушении закона об экспорте вооружений и заговоре против интересов США.
И все из-за покупки на сайте интернет-аукциона старых инструкций по эксплуатации американских истребителей. Они нужны были Тищенко для разработки компьютерных игр.
Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы. Тищенко своей вины не признаёт. Дипломаты добиваются консульского доступа к россиянину.