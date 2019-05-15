Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов посоветовал одиноким русским женщинам искать спутника жизни за границей. Священнослужитель предположил, что, например, это может быть Африка или Китай, где очень много молодых неженатых мужчин.

В эфире радио "Радонеж" глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов, отвечая на вопросы слушателей, посоветовал женщинам, которые не нашли себе достойного мужа в России, искать спутника жизни за границей.Священнослужитель предположил, что, например, это может быть Африка или Китай, где "очень много молодых неженатых мужчин"."Взять — и уехать! Земля-то круглая", — посоветовал одиноким женщинам протоиерей Димитрий Смирнов.Была затронута в этой беседе со слушателями и тема счастья. На слова одной из них о том, что "хочется немножко счастья", глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи посоветовал повысить планку ожиданий, передает "Интерфакс".Так, он задал встречный вопрос: "Почему же немножко?" И посоветовал: "Надо полной мерой. А это счастье можно найти только в Боге".При этом священник еще раз призвал русских женщин к большей жизненной активности, посоветовав, что "шевелиться надо", и напомнив пословицы: "Без труда не вынешь рыбку из пруда" и "Под лежачий камень вода не течет".