Алла Пугачева поехала на конкурс Евровидение-1997 вместо Валерия Меладзе. Певец неожиданно заболел, и Примадонне пришлось самой представлять свою песню.

Алла Пугачева поехала на конкурс Евровидение-1997 вместоВалерия Меладзе. Певец неожиданно заболел, и Примадонне пришлось самойпредставлять свою песню.– автор песни "Примадонна", которуюона сама обычно и исполняет. Однако написана композиция была для Валерия Меладзе,который должен был выступить с ней на международном конкурсе Евровидение в 1997году.Валерий Меладзе перед самым Евровидением неожиданно заболел.В результате Алле Пугачевой пришлось самой представлять свое произведениезрителям и судьям."Я должна была ехать как композитор, но певец, которомубыла предназначена песня (если вы обратили внимание, там мужской текст, славаБогу, что он и так, и так мог быть произнесен) заболел и не мог петь. Мне былодостаточно странно исполнять эту песню. Я думала, для кого ж спеть ее? Я жедолжна видеть человека, которому я эту песню посвящаю. Никого, кроме Гурченко,у меня в голове не возникло", – напоминает рассказ об этомсобытии телеграм-канал "Русский шаффл".Примадонна в итоге заняла 15-е место –европейцы не поняли. Как, впрочем, и Филиппа Киркорова двумя годами ранее.Возможно, сыграло роль то, что свои песни российские звезды исполняли нарусском языке. В 2008 году Дима Билан стал победителем, спев на английском.Правда, другие участники Евровидения из России, перенявшие билановский опыт, недобились такого успеха.