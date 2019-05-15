Алла Пугачева поехала на конкурс Евровидение-1997 вместо
Валерия Меладзе. Певец неожиданно заболел, и Примадонне пришлось самой
представлять свою песню.
Алла Пугачева поехала на конкурс Евровидение-1997 вместо
Валерия Меладзе. Певец неожиданно заболел, и Примадонне пришлось самой
представлять свою песню.
– автор песни "Примадонна", которую
она сама обычно и исполняет. Однако написана композиция была для Валерия Меладзе,
который должен был выступить с ней на международном конкурсе Евровидение в 1997
году.
Валерий Меладзе перед самым Евровидением неожиданно заболел.
В результате Алле Пугачевой пришлось самой представлять свое произведение
зрителям и судьям.
"Я должна была ехать как композитор, но певец, которому
была предназначена песня (если вы обратили внимание, там мужской текст, слава
Богу, что он и так, и так мог быть произнесен) заболел и не мог петь. Мне было
достаточно странно исполнять эту песню. Я думала, для кого ж спеть ее? Я же
должна видеть человека, которому я эту песню посвящаю. Никого, кроме Гурченко,
у меня в голове не возникло", – напоминает рассказ об этом
событии телеграм-канал "Русский шаффл".
Примадонна в итоге заняла 15-е место –
европейцы не поняли. Как, впрочем, и Филиппа Киркорова двумя годами ранее.
Возможно, сыграло роль то, что свои песни российские звезды исполняли на
русском языке. В 2008 году Дима Билан стал победителем, спев на английском.
Правда, другие участники Евровидения из России, перенявшие билановский опыт, не
добились такого успеха.