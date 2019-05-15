Владимир Путин готов к переговорам с Дональдом Трампом в любом месте, в том числе и в Вене. Так президент России ответил на вопрос о возможности двустороннего российско-американского саммита в австрийской столице.

Владимир Путин готов к переговорам с Дональдом Трампом в любом месте, в том числе и в Вене. Так президент России ответил на вопрос о возможности двустороннего российско-американского саммита в австрийской столице.На пресс-конференции после переговоров с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом в Сочи Путин подчеркнул, что ближайшая возможность его встречи с президентом США будет в японской Осаке на встрече G20. Что касается двустороннего саммита Россия-США, то он возможен, если к продолжению контактов в таком особом режиме будет готова американская сторона, добавил Владимир Путин.Глава российского государства добавил, что Вена — хорошее место для проведения переговоров самого высокого уровня. По его мнению, Москва открыта для переговоров в любом месте и готова подключиться к ним, как только внутриполитическая ситуация в США позволит продолжить диалог."Дело в наших американских партнерах", — подчеркнул Путин, намекнув, что американские партнеры должны созреть для продолжения диалога.Владимир Путин предложил посмотреть, что будет дальше происходить. По его впечатлению, условия для его встречи с Трампом создаются постепенно, "особенно после доклада Мюллера, который констатировал, что не было никакого сговора между Россией и действующей администрацией США".14 мая Путин в Сочи встречался с госсекретарем США Майком Помпео. За полуторачасовой беседой в каминном зале резиденции "Бочаров ручей" Путин и Помпео обсудили необходимые условия для восстановление российско-американских связей. Среди точек соприкосновения президент России назвал сохранение стратегической стабильности, нераспространение оружия массового уничтожения, разрешение региональных кризисов, борьбу с организованной преступностью, борьбу за решение экологических проблем, а также сотрудничество с США по обеспечению стабильности на энергетических рынках.