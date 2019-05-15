Три авиационных полка Воздушно-Космических сил должны быть перевооружены перспективными авиакомплексами пятого поколения Су-57 к 2028 году.

Три авиационных полка Воздушно-Космических сил должны быть перевооружены перспективными авиакомплексами пятого поколения Су-57 к 2028 году, заявил президент РФ Владимир Путин.В Сочи в ходе совещания по военной тематике глава государства напомнил, что многоцелевые истребители Су-35С и Су-57 в настоящее время находятся на завершающем этапе государственных испытаний. Он отметил, что данные машины обладают уникальными характеристиками и являются лучшими в мире, передает телеканал "Россия 24".При этом президент рассчитывает, что в скором времени будет подписан контракт на поставку 76 истребителей Су-57, которые удастся закупить за счет снижения стоимости на 20%.За последние 5 лет войска получили более тысяч модернизированных самолетов и вертолетов. Сейчас более шестидесяти пяти процентов авиапарка — это новые машины.