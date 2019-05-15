Российское руководство ожидает от избранного президента Украины Владимира Зеленского уступок в Донбассе. От принципиальной позиции в Москве отказываться не намерены. О настроениях в Кремле по украинскому вопросу рассказал бывший глава Службы внешней разведки Незалежной Николай Маломуж.

Российское руководство ожидает от избранного президента Украины Владимира Зеленского уступок в Донбассе. От принципиальной позиции в Москве отказываться не намерены. О настроениях в Кремле по украинскому вопросу рассказал бывший глава Службы внешней разведки Незалежной Николай Маломуж.По его словам, недавнее решение Владимира Путина опаспортизации Донецкой и Луганской народных республик имеет серьезное значениедля перспектив урегулирования конфликта в Донбассе. Владимиру Зеленскому будетсложно выйти из этой ситуации, уверен Маломуж.Он призвал новое украинское руководство призвать на помочьмеждународное сообщество и выработать с зарубежными партнерами общую позицию поДонбассу. Паспортизацию ДНР и ЛНР бывший разведчик назвал мощным инструментомдля оказания давления на Зеленского.Согласно указу Владимира Путина, срок принятия решения повыдаче российских паспортов жителям Донецкой и Луганской республик не можетпревышать трех месяцев. Выдачей подтверждающих личность документов занимаютсяотделы МВД в Ростовской области.Решение Путина вызвало нервную реакцию . Избранныйлидер Незалежной сделал грубое заявление: по его мнению, российский паспортхотят получить только те, кто находится под влиянием пропаганды или хочетскрыться от уголовной ответственности.В команде пошли еще дальше и объявили, чтовнешнеполитический курс уходящего президента Петра Порошенко будет продолжен.По словам военного советника нового главы государства Ивана Апаршина, Киев неоткажется от курса в НАТО и Евросоюз. В таком случае война в Донбассе можетзатянуться на неопределенный срок.