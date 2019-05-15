Российское руководство ожидает от избранного президента Украины Владимира Зеленского уступок в Донбассе. От принципиальной позиции в Москве отказываться не намерены. О настроениях в Кремле по украинскому вопросу рассказал бывший глава Службы внешней разведки Незалежной Николай Маломуж.
Российское руководство ожидает от избранного президента Украины Владимира Зеленского уступок в Донбассе. От принципиальной позиции в Москве отказываться не намерены. О настроениях в Кремле по украинскому вопросу рассказал бывший глава Службы внешней разведки Незалежной Николай Маломуж.
По его словам, недавнее решение Владимира Путина о
паспортизации Донецкой и Луганской народных республик имеет серьезное значение
для перспектив урегулирования конфликта в Донбассе. Владимиру Зеленскому будет
сложно выйти из этой ситуации, уверен Маломуж.
Он призвал новое украинское руководство призвать на помочь
международное сообщество и выработать с зарубежными партнерами общую позицию по
Донбассу. Паспортизацию ДНР и ЛНР бывший разведчик назвал мощным инструментом
для оказания давления на Зеленского.
Согласно указу Владимира Путина, срок принятия решения по
выдаче российских паспортов жителям Донецкой и Луганской республик не может
превышать трех месяцев. Выдачей подтверждающих личность документов занимаются
отделы МВД в Ростовской области.
Решение Путина вызвало нервную реакцию . Избранный
лидер Незалежной сделал грубое заявление: по его мнению, российский паспорт
хотят получить только те, кто находится под влиянием пропаганды или хочет
скрыться от уголовной ответственности.
В команде пошли еще дальше и объявили, что
внешнеполитический курс уходящего президента Петра Порошенко будет продолжен.
По словам военного советника нового главы государства Ивана Апаршина, Киев не
откажется от курса в НАТО и Евросоюз. В таком случае война в Донбассе может
затянуться на неопределенный срок.