Кипрским полицейским пришлось вывести из самолета буйную россиянку, которая планировала отправиться в Санкт-Петербург, но перебрала с алкоголем и в результате задержалась на острове. Пассажиры сняли на видео церемонию прощания с туристкой, из-за которой рейс из Ларнаки задержали на час.

Кипрским полицейским пришлось вывести из самолета буйную россиянку, которая планировала отправиться в Санкт-Петербург, но перебрала с алкоголем и в результате задержалась на острове. Пассажиры сняли на видео "церемонию прощания" с туристкой, из-за которой рейс из Ларнаки задержали на час.Инцидент произошел днем 14 мая. Судя по комментариям очевидцев, вести себя вызывающе девушка начала задолго до посадки на борт. Крик она подняла, когда не смогла найти себе места в зале ожидания, потом сорвала злость на плачущем ребенке и его родителях. В ответ на неодобрительные замечания она устроила отповедь другим пассажирам."Сотрудницы аэропорта, видимо, решили не связываться с ней и просто проводили её в самолет минут за пять до начала посадки, чтобы не мешала другим пассажирам. Но она и в самолете устроила скандал", — отметил один из очевидцев.Экипаж принял решение снять буянившую девушку с рейса. Последняя долго искала поддержки среди соседей, но понимания так и не нашла, а потому в сопровождении полицейских спустилась на землю — остальные пассажиры проводили ее аплодисментами.Самолет приземлился в Пулкове в 17:25, с опозданием на час.