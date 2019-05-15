Лидер украинских раскольников Филарет Денисенко обвиняет главу Православной церкви Украины Епифания Думенко в нарушении договоренностей, что стало причиной раскола в новой церковной структуре.

Лидер украинских раскольников Филарет Денисенко обвиняет главу Православной церкви Украины Епифания Думенко в нарушении договоренностей, что стало причиной раскола в новой церковной структуре, передает РИА Новости.Как заявил Денисенко, перед "объединительным собором" удалось достичь договоренности, что главой "новой церкви" станет "митрополит" Епифаний, однако ею по-прежнему руководит Филарет, который считает себя патриархом.На своей странице в Facebook лидер раскольников напомнил, что договоренности были достигнуты перед собором в присутствии президента Петра Порошенко и с архиереями.По словам Филарета, эта договоренность не выполняется на деле, поэтому в Церкви возникло разделение."Митрополит Епифаний, кроме того, что не сотрудничает с патриархом Филаретом, как обещал, не встречается и не звонит, делает все противоположное. Он пугает отзывом Томоса, а сам делает все, чтобы это произошло", — считает Денисенко.Как известно, в декабре прошлого года в Киеве состоялся так называемый объединительный собор, по результатам которого неканонические "Киевский патриархат" и "Украинская автокефальная православная церковь" образовали новую структуру — "Православную церковь Украины", которую возглавил Епифаний Думенко.6 января Константинопольский патриарх Варфоломей выдал "новой церкви" Томос об автокефалии, который значительно ограничивает ее права и ставит в зависимость от Константинополя. Другие православные церкви новую структуру пока не признают.При этом Каноническая Украинская православная церковь во главе с митрополитом Онуфрием отказалась участвовать в "объединительным соборе". В РПЦ каноническое значение "собора" назвали ничтожным, автокефалию — "пустышкой", а день подписания Томоса — трагедией православия.