Потапу и Насте Каменских не удалось скрыть от ушлых
журналистов приготовления к свадьбе. Украинские СМИ добыли фотографию
приглашения на церемонию. На самой открытке, разосланной гостям – просьба
сохранить все в секрете.
Потапу и Насте Каменских не удалось скрыть от ушлых
журналистов приготовления к свадьбе. Украинские СМИ добыли фотографию
приглашения на церемонию. На самой открытке, разосланной гостям – просьба
сохранить все в секрете.
Слухи о готовящейся свадьбе поп-дивы Насти и
рэпера ходят давно. Называли уже и приблизительную дату – май месяц. И
вот в украинских изданиях появились, как утверждают журналисты, доказательства
подготовки к торжеству.
Снимок пригласительных на свадьбу Потапа и Каменских
опубликовало издание "Страна.ua". Правда, имена жениха и невесты на
нем не указаны – но "эксперты" уверены, что они зашифрованы в
послании на открытке.
"Драгоценный наш друг! Приглашаем тебя и твоего
человека на свадьбу века. Сохрани для нас дату 23 мая и обязательно подтверди
свое присутствие. Наконец-то добрый медведь обретет свой бесценный камушек.
Давай сохраним это в секрете", – гласит надпись на приглашении.
Специалисты по шифрам сразу определили, что "добрый
медведь" – это Потап, а "камушек" – конечно же, Настя.
Подтверждает их теорию и изображенный на открытке герб – медведь с бриллиантов
в лапах в обрамлении киевских каштанов и нот. Тут же выбиты буквы П и К – ясно, что имеются в виду .
По данным издания, получившего совершенно секретную
информацию от некоего инсайдера, организацией торжества занимается
ивент-агентство "GG PROJECT". А тамадой на свадьбу позвали актера
Юрия Горбунова, чьи услуги оцениваются в 4-5 тысяч долларов.
информацию упорно не комментируют. Их
представители заявляют, что журналистам лучше бы подождать официального
заявления самих артистов. Пока же новости о свадьбе – просто слухи.