Редакция Андрея Малахова провела собственное расследование причин смерти известного актера Алексея Булдакова. В программе Прямой эфир телеканала Россия 1 были озвучены его результаты.

Редакция Андрея Малахова провела собственное расследование причинсмерти известного актера Алексея Булдакова. В программе "Прямой эфир"телеканала "Россия 1" были озвучены его результаты.Съемочная группа ток-шоу отправилась в Монголию, в город Улан-Батор. Именно там провел последние часы своей жизни Народный артист АлексейБулдаков. Корреспонденты "Прямого эфира" пытались выяснить, почему подробности гибелироссийской звезды так тщательно скрывают.Родственников Булдакова настораживает тот факт, что вгостинице, где скончался Булдаков, следствие изъяло все записи с камер видеонаблюдения.Более того, свидетели произошедшего отказываются давать комментарии, ссылаясьна то, что им запрещено говорить на эту щекотливую тему.Редакторы шоу "Прямой эфир" пообщались с заведующей консульскимотделом посольства России в Монголии Еленой Кара-Сал. Сотрудница активно содействоваларепатриации тела артиста. По словам специалиста, криминальной составляющейв этой истории нет."Вскрытие было проведено в этот же день. Причиной смертистала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца", -сказала она в интервью.Корреспонденты решили проверить слух о том, что Алексей Булдаковмог отравиться местным алкоголем. Уже известно, что звезда за несколько часов досмерти ужинала в ресторане, где заказывала водку. Съемочная группа побывала вхарчевне и добыла образцы угощений, которыми потчевали Алексея Булдакова.Уже в Москвемонгольские яства и напитки отдали на экспертизу. Специалисты исследовали предоставленные материалы и пришли квыводу, что теория о каком-либо отравлении артиста несостоятельна."Мы провелихимический анализ данного алкоголя. Ничего вредного выявлено не было. Водка полностьюсоответствует критериям ГОСТа. Отравиться невозможно было", – сообщил сотрудниклаборатории в студии программы .Также в рамках шоу были озвучены детали завещания АлексеяБулдакова. Народный артист все оставил жене. Еще при жизни звезды супругидоговорились сделать друг на друга завещание."То, что на нем было – это машина, квартира и дача. Теперьэто должно принадлежать мне по логике и по закону. Он Ивану (внебрачный сын знаменитости – Прим.ред.) ничего не завещал.Но мы были оба с ним за то, что Ване надо здесь иметь площадь. Я сказала, Вань,эта квартира будет твоя. Он собирался приехать, думала, что мы это как-тооформим. Но я не могу этого сейчас сделать, потому что я прописана в Москве, аесли он захочет ее продать, то я кто? Не москвичка что ли. Я родилась в Москве",– рассказала Людмила Булдакова редакторам ток-шоу .