Редакция Андрея Малахова провела собственное расследование причин
смерти известного актера Алексея Булдакова. В программе Прямой эфир
телеканала Россия 1 были озвучены его результаты.
Редакция Андрея Малахова провела собственное расследование причин
смерти известного актера Алексея Булдакова. В программе "Прямой эфир"
телеканала "Россия 1" были озвучены его результаты.
Съемочная группа ток-шоу отправилась в Монголию, в город Улан-Батор. Именно там провел последние часы своей жизни Народный артист Алексей
Булдаков. Корреспонденты "Прямого эфира" пытались выяснить, почему подробности гибели
российской звезды так тщательно скрывают.
Родственников Булдакова настораживает тот факт, что в
гостинице, где скончался Булдаков, следствие изъяло все записи с камер видеонаблюдения.
Более того, свидетели произошедшего отказываются давать комментарии, ссылаясь
на то, что им запрещено говорить на эту щекотливую тему.
Редакторы шоу "Прямой эфир" пообщались с заведующей консульским
отделом посольства России в Монголии Еленой Кара-Сал. Сотрудница активно содействовала
репатриации тела артиста. По словам специалиста, криминальной составляющей
в этой истории нет.
"Вскрытие было проведено в этот же день. Причиной смерти
стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца", -
сказала она в интервью.
Корреспонденты решили проверить слух о том, что Алексей Булдаков
мог отравиться местным алкоголем. Уже известно, что звезда за несколько часов до
смерти ужинала в ресторане, где заказывала водку. Съемочная группа побывала в
харчевне и добыла образцы угощений, которыми потчевали Алексея Булдакова.
Уже в Москве
монгольские яства и напитки отдали на экспертизу. Специалисты исследовали предоставленные материалы и пришли к
выводу, что теория о каком-либо отравлении артиста несостоятельна.
"Мы провели
химический анализ данного алкоголя. Ничего вредного выявлено не было. Водка полностью
соответствует критериям ГОСТа. Отравиться невозможно было", – сообщил сотрудник
лаборатории в студии программы .
Также в рамках шоу были озвучены детали завещания Алексея
Булдакова. Народный артист все оставил жене. Еще при жизни звезды супруги
договорились сделать друг на друга завещание.
"То, что на нем было – это машина, квартира и дача. Теперь
это должно принадлежать мне по логике и по закону. Он Ивану (внебрачный сын знаменитости – Прим.ред.) ничего не завещал.
Но мы были оба с ним за то, что Ване надо здесь иметь площадь. Я сказала, Вань,
эта квартира будет твоя. Он собирался приехать, думала, что мы это как-то
оформим. Но я не могу этого сейчас сделать, потому что я прописана в Москве, а
если он захочет ее продать, то я кто? Не москвичка что ли. Я родилась в Москве",
– рассказала Людмила Булдакова редакторам ток-шоу .