На космодром Восточный прибыл разгонный блок Фрегат. Устройство будет использоваться для запуска ракет-носителей тяжелого и среднего классов, сообщает ГТРК Амур.

На космодром Восточный прибыл разгонный блок "Фрегат". Устройство будет использоваться для запуска ракет-носителей тяжелого и среднего классов, сообщает ГТРК "Амур".Груз весом в 7 тонн сначала переправляли на одном из самых больших транспортных самолетов в мире - Ан-124 "Руслан" - из Москвы до Благовещенска, затем по земле до места назначения. Блок занял около трети отсека воздушного судна. Перевозчики учли все условия для транспортировки, от температурного режима до невысокой скорости. На время полета авиаторы поддерживали температуру около +15 градусов.Разгружали "Фрегат" при помощи специальных кранов, после этого перенесли на тралы и отправили на Восточный . Сегодня устройство транспортировали на рабочее место для тестирования в монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов. Напомним, пятый запуск ракеты-носителя "Союз-2" запланирован на июль.