В годы войны из Владимирской области на фронт ушли более 300 тысяч человек - сильных, молодых, красивых, полных жизни.

В годы войны из Владимирской области на фронт ушли более 300 тысяч человек - сильных, молодых, красивых, полных жизни.В редакцию «33Live.Ru» обратился 92-летний Виктор Никифоров. Ветеран впервые за долгие годы пропустил праздничный Парад Победы.«Я приболел, из-за чего пришлось провести этот важный день в кровати. Но так интересно, как прошли шествие «Бессмертного полка» и парад. Молодёжь всё ещё чтит память героев?» - спрашивает Виктор Александрович.В одном строю9 мая во Владимирской области торжества, посвящённые 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходили в каждом уголке региона. По традиции, наиболее масштабно День Победы отметили во Владимире.Праздник в областном центре начался традиционным маршем колонн «Бессмертного полка» от Садовой площади до площади Победы. В первой шеренге несли портреты 24-х владимирцев, удостоенных звания Героя Советского Союза. Их именами назвали улицы и школы столицы региона, им ставят памятники, посвящают книги и фильмы.В едином строю вместе с ветеранами войны и тружениками тыла прошли губернатор Владимир Сипягин, главный федеральный инспектор Сергей Мамеев, председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв, Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, руководители города, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, представители духовенства, жители и гости Владимира. В руках участников шествия - фотографии людей, благодаря которым наша страна получила шанс на счастливое будущее.Акция побила все рекорды. 25,5 тысячи человек прошли в колоннах «Бессмертного полка». Число участников шествия растёт год от года. На первую акцию в 2013 году пришли 800 человек. В 2017 году в Бессмертный полк встали 12 тысяч владимирцев, в 2018 - уже 22,5 тысячи. Сам праздник также становится популярнее. В 2018 году за военным парадом на площади Победы наблюдали 45 тысяч человек. И это на 5 тысяч меньше, чем в этом году.От лица ветеранов Великой Отечественной войны владимирцев поздравил Николай Матвеевич Щелконогов, артиллерист-разведчик, кавалер орденов Красной Звезды и Славы, сказав, что «пока есть связь времен, пока есть связь поколений, Россия будет жить и будет процветать. И в доказательство тому - «Бессмертный полк», который объединил всех сразу - от мала до велика».Военный парадЗатем на площади Победы состоялся праздничный военный парад под руководством начальника Владимирского территориального гарнизона, командующего 27 гвардейской ракетной Витебской Краснознаменной армии гвардии генерал-майора Андрея Бурбина.Торжественным маршем прошли военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения, Воз­душ­но-кос­ми­чес­ких сил, воздушно-десантных и инженерно-сапёрных войск, Росгвардии, Министерства по чрезвычайным ситуациям Управления внутренних дел по Владимирской области и других силовых структур, а также кадеты, юнармейцы и юные представители казачества.В механизированной части парада участвовали легендарные автомобили времён Великой Отечественной войны: ЗИС-5«Полуторка» и «Студебеккер», знаменитые бронетранспортёры БТР-80 и БТР-80А. В парадной колонне проехали современный специализированный агрегат для противодиверсионной борьбы «Выстрел» и машина дистанционного разминирования «Листва» на базе автомобиля КамАЗ, боевая противодиверсионная машина БТР-82 «Тайфун».Память погибших в самой кровопролитной в истории человечества войны почтили минутой молчания и возложением венков к Вечному огню на площади Победы.КомментарийГлава администрации города Владимира Андрей Шохин:«В годы войны из Владимирской области на фронт ушли более 300 тысяч человек - сильных, молодых, красивых, полных жизни. Почти каждый второй не вернулся с фронта. Во Владимире, как и в любом другом городе России, нет ни одной семьи, в которой не было бы «своих» ветеранов. Именно поэтому движение «Бессмертный полк» с каждым годом становится всё более массовым».