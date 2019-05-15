Возможности возвращения к полноценному диалогу между Россией и США - главная тема серии переговоров, которые прошли в Сочи во вторник.

Возможности возвращения к полноценному диалогу между Россией и США — главная тема серии переговоров, которые прошли в Сочи во вторник.Американский госсекретарь прибыл для общения со своим российским коллегой. Для Сергея Лаврова и Майка Помпео — это вторая встреча с начала месяца. Потом они выступили с заявлениями для прессы, об итогах беседы рассказали Владимиру Путину.Обсудили ряд международных проблем: Сирию, Иран, Корейский полуостров. Стороны отметили, что многие вопросы затрагивают интересы обеих стран.Это пока только первый визит Помпео в Россию в качестве госсекретаря США, передает телеканал "Россия 24"."Несмотря на всю экзотичность работы комиссии господина Мюллера, все-таки надо отдать ему должное — в целом он провёл объективное разбирательство и подтвердил отсутствие всяческих следов и всяческого сговора между Россией и действующей администрацией, что мы изначально характеризовали как полную чушь. Никакого вмешательства с нашей стороны в выборы в США не было на государственном уровне и быть не могло. И это, в том числе, послужило причиной ухудшения межгосударственных отношений. Надеюсь, что сегодня ситуация меняется", — заявил президент России."У нас есть общие интересы и также есть такие вопросы, где мы можем сотрудничать, продуктивно работать, — подчеркнул Помпео. — Мы можем работать вместе для того, чтобы все наши народы более успешно жили и весь мир в общем смысле также преуспевал. Поэтому президент Трамп попросил меня, чтобы я приехал именно с этим сообщением для того, чтобы я еще поговорил о каких-то идеях, проектах. Мы можем сотрудничать по Северной Корее, по Афганистану, по другим вопросам. Также мы можем поговорить о стратегическом диалоге, чтобы весь мир в целом от этого выиграл".На повестке были и вопросы стратегической стабильности. Обсудили ситуацию с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого Штаты выходят, и тематику СНВ.Как отметил помощник российского президента Юрий Ушаков, Москва готова вернуться к прагматичному диалогу по контролю над вооружениями."Мы сказали, что ожидаем, что американская администрация конкретизирует идеи Трампа по вопросам стратегической стабильности. Выразили разочарование в связи с выходом американцев из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Договор истекает в 2021 году. И если в Вашингтоне заранее не определятся по своей позиции, то нам придется предпринимать все необходимые меры по обеспечению собственной безопасности и повышению обороноспособности. При этом наш президент подчеркнул, что мы готовы вернуться к нормальному прагматичному диалогу по всем аспектам стратегической стабильности и по всем аспектам контроля над вооружением", — сказал Ушаков.