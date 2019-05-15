Анастасия Волочкова после трудов праведных отдыхает на Мальдивах. Недавно балерина завершила написание своей новой книги Плата за успех.

Анастасия Волочкова после трудов праведных отдыхает на Мальдивах. Недавно балерина завершила написание своей новой книги "Плата за успех".15 лет назад Анастасия Волочкова выпустила свою первую автобиографию "История русской балерины". В ней артистка без прикрас рассказала о своем непростом пути к успеху и к победам в карьере. Теперь же балерина решила откровенно поведать о личном. В произведении "Плата за успех" Анастасия Волочкова рассказала о главных мужчинах своей жизни. Много места артистка отвела богачу Сулейману Керимову, с которым была вместе на протяжении трех лет.А вот бизнесмену Игорю Вдовину, отцу ее единственной дочери Ариадны Анастасия уделила мало внимания. Зато она призналась, что в какой-то момент муж почему-то отказался заниматься с ней сексом. "Я у него поинтересовалась, почему у нас больше нет близости – прежде, даже когда я была беременна, у нас секс был каждый день, а тут раз – и все, как отрезало. На что он мне ответил: "Настенька, у некоторых йогов секс бывает два раза в год". Я была в недоумении и ответила, что это у него два раза в год, а у меня будет регулярный со своим любимым человеком. А он мне ответил: "Окей!". Собственно, на этом все и было кончено. О чем мы могли дальше говорить?" – цитирует Анастасию Волочкову .Сейчас балерина счастлива в новых отношениях, однако предпочитает не показывать своего избранника и даже имени его не называет. Злопыхатели даже сделали вывод, что на самом деле у артистки никого нет, а рассказы о любовнике – лишь пиар. Анастасия Волочкова не реагирует на критику и насмешки. Артистка наслаждается отдыхом на Мальдивах. Однако на райских островах с ней случилась неприятность.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовала фотографии, на которых запечатлела свою окровавленную ногу. "Ну без приключений моя жизнь невозможна!🤣 Слава Богу, на нашем острове прекрасный доктор спасительница🌺 🙏🏻 Честно, я терпела дикую боль несколько дней . Я же сильная", – поведала балерина. Она призналась, что пошла к доктору только под давлением. "Это было страшно, если честно. Но Бог меня бережет", – заключила .