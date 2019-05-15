На сайте Русфонда сообщается, что в счет погашения долга в 21,6 миллион рублей родственники певицы Жанны Фриске вернули первую часть - 7,98 миллионов рублей.

На сайте "Русфонда" сообщается, что в счет погашения долга в 21,6 миллион рублей родственники певицы Жанны Фриске вернули первую часть — 7,98 миллионов рублей.Деньги на погашение долга появились от реализации имущества, доставшегося по наследству родственникам Жанны Фриске​​​, сообщает РИА Новости.Решением суда в 2017 году родственники певицы должны вернуть "Русфонду" более 21 миллиона рублей, выделенных на лечение Жанны Фриске от онкологического заболевания.Спор из-за долга длится более двух лет. "Русфонд" настаивает, что на счет певицы было переведено чуть более 25 миллионов, но в предоставленном отчете значилась сумма в 4,12 миллиона рублей. "Русфонд" утверждает, что родственники Жанны отказались представить подтверждение, что деньги были потрачены на оплату медицинских услуг.