Россия готова к компромиссам на переговорах с иностранными партнёрами, но только не за счёт своих национальных интересов. Позицию Москвы по санкциям, отношениям с США и иранской проблеме Владимир Путин сегодня напомнил по итогам встречи со своим австрийским коллегой. Александр Ван дер Беллен в свою очередь подтвердил, что, несмотря на давление Вашингтона, Вена не откажется от участия в проекте Северный поток-2.

Россия готова к компромиссам на переговорах с иностранными партнёрами, но только не за счёт своих национальных интересов. Позицию Москвы по санкциям, отношениям с США и иранской проблеме Владимир Путин сегодня напомнил по итогам встречи со своим австрийским коллегой. Александр Ван дер Беллен в свою очередь подтвердил, что, несмотря на давление Вашингтона, Вена не откажется от участия в проекте "Северный поток-2".Деловой тон, но атмосфера встречи — по-настоящему тёплая. Путин приветствует коллегу, а супруге федерального президента Австрии вручает букет нежно-розовых пионов.Среди участников делегации и Карин Кнайсль, глава австрийского МИДа.Делегации проходят внутрь. В кабинете — сотрудники не только российской, но и австрийской служб безопасности. Разговор заходит об общей истории. В Австрии, например, сегодня отмечают годовщину подписания договора о государственности, который по сути определил всю новейшую историю страны."Господин президент, вы вспомнили подписание договора от 1955 года, этим договором Советский Союз сыграл в этом решающую роль. Был возвращен в полном объеме суверенитет Австрии. Думаю, что внеблоковый статус помогает развивать нам отношения сегодня", — отметил Путин."Не знаю, правда это или нет, но я слышал историю, что в свое время Хрущев провел 13 дней в Австрии, чтобы узнать нашу страну. Я не знаю, какой у него был опыт, но как только знакомишься с Сочи, сразу хочется провести здесь как можно больше времени", — ответил Ван дер Беллен.Прилетев в Сочи, Александр Ванн Дер Беллен тут же выкладывает фотографии в соцсети. Для политика Россия — не чужая. Его предки переселились из Голландии в Россию в Петровскую эпоху. Потому президент Австрии не скрывает своего желания получше узнать Россию. К нашей стране у него отношение особое.Как и у главы МИДа Австрии, к которой Путин прошлым летом летал на свадьбу."Для многих из нас — это первый визит, но я много читала о Сочи. И для меня это большая честь находиться в столь престижном месте", — говорит Кнайсль.Но первый вопрос австрийских журналистов касается российско-американской повестки и возможной встречи Путина и Трампа."Ближайшая возможность, я так понимаю, у нас будет встретиться с президентом Трампом в ходе G20 в Японии. Дело не в нас, дело в наших американских партнерах. Как они только созреют для этого, как внутриполитическая ситуация у них изменится таким образом, чтобы можно было работать, мы готовы в то же самое время включить все, что нужно с нашей стороны", — ответил президент России.Один из масштабных проектов, который вызывает явное раздражение в Вашингтоне — "Северный поток-2". В нем участвует и австрийский бизнес — газовый концерн OMV. Может ли он выйти из проекта под угрозой американских санкций — спрашивают у глав государств.Президент Австрии явно хотел, чтобы его слова все расслышали: "У австрийского нефтегазового концерна нет ни малейшего желания выйти из проекта "Северный поток-2". Повторить? У Австрии нет намерения выйти из проекта "Северный поток-2"."На самом деле предпринимаются попытки недобросовестной конкуренции. Ничего больше за этим не стоит. Да, наши партнеры знают, что их продукт дороже и ничем не лучше по качеству. Но тем не менее пытаются навязать своим партнерам свои услуги и в сфере обороны, и в сфере экономики. Австрия не самая большая страна в мире, но для защиты своих интересов национальных не требуется в данном случае ни ядерного оружия, ни территории. Требуется только политическая воля. С турками легче работать, чем с европейцами. Вот Эрдоган решил и сделал. А здесь нужно 27 стран, чтобы там договориться. И годами мы жуем жвачку, и ничего не происходит. Это печально", — констатировал Путин.Сейчас проект "Северный поток-2" уверенно развивается."На сегодняшний день уже построен 1241 километр газопровода и это 50,6% от общей протяженности в двухниточном исполнении. Это значит, что сегодня мы вместе с нашими австрийскими партнерами перешли экватор "Северного потока-2", — рассказал Алексей Миллер, председатель правления "Газпрома".В поставках российского газа Австрия уверена — заключённые контракты действуют до 2040 года.На пресс-конференции зашла речь и об Иране. Как раз с сегодняшнего дня Тегеран приостановил свои обязательства по ядерной сделке. Для Ирана это вынужденное решение — в ответ на провокацию США. Год назад Америка вышла из сделки, и сейчас президент Трамп ввел санкции и намерен довести экспорт иранской нефти до нуля."Сейчас скажу, знаете, такую недипломатическую вещь, которая может быть ранит ухо наших европейских друзей. Вот американцы вышли, договор разрушается, европейские страны не могут ничего сделать для его спасения и не могут реально работать с Ираном для того, чтобы компенсировать потери в экономической сфере. Но как только Иран сделает первые шаги в ответ, сам заявит о том, что откуда-то выходит, завтра все забудут, что инициаторами разрушения были Соединенные Штаты, и вина на все будет возложена на Иран. Я иранцам много раз об этом говорил, честно говоря, не вижу целесообразности для них самих выходить из этого договора. Ну посмотрим, что будет происходить. Россия не пожарная команда, мы не можем всё подряд спасать, что от нас в полной мере не зависит. Мы свою роль сыграли. Мы и дальше готовы такую же позитивную роль играть. Но это зависит не только от нас", — отметил Путин.Среди главных тем встречи, естественно и двустороннее сотрудничество. По итогам 2018 года товарооборот вырос по сравнению с предыдущим годом почти на 43%. В России работают более 1200 австрийских фирм."Глядя на сегодняшние переговоры, cкладывается впечатление, что российско-австрийский диалог заметно отличается от общего российско-европейского диалога. Может быть, можно говорить о том, что жесткая линия в Европе уступает место такому европрагматизму?" – задали мы вопрос президенту."Мы готовы к компромиссам, мы готовы искать решения любых сложных вопросов и проблем. Только не за счет наших фундаментальных интересов, наших фундаментальных национальных интересов, вот и все. Надеюсь мы когда-нибудь возродим весь комплекс наших отношений в первозданном виде и будем двигаться дальше", — считает президент России.Двигаться дальше поможет договоренность о проведении года литературы и театра. Кроме того, Зальцбургский музей готов возвратить осенью этого года объекты античного искусства, которые были перемещены во время Второй мировой войны из российских фондов.Заработала и новая площадка — "Сочинский диалог". Она объединяет представителей гражданского общества. На сегодняшнем заседании говорили о том, как меняется и Россия, и Сочи."Господин президент, я поздравляю вас с тем, каким стал город Сочи. Вы вложили в него много сил. Когда мы говорим о России, прежде всего в голову приходят Москва и Санкт-Петербург, а теперь — это, по сути новый российский треугольник, куда входит и Сочи. Мы находимся под большим впечатлением", — сказал Кристиан Ляйтль, президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат."В подготовке к Олимпиаде приняли участие более 40 ведущих фирм Австрии. Мы сделали это, в том числе, с помощью наших австрийских друзей. Но кстати говоря, наши австрийские друзья и заработали здесь неплохо — миллиард 600 миллионов евро. Вот это практический результат сотрудничества" – ответил Путин.Под впечатлением от Сочи остался и президент Австрии. Кроме того, президент России пригласил австрийских бизнесменов на предстоящий Петербургский экономический форум. Предпринимателям явно будет что обсудить.