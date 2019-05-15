Андрею Малахову удалось удивить экспертов неожиданным великодушием. По их словам, шоумен в жизни вовсе не такой, как на своих скандальных программах. Телеведущий поддержал идею о награждении бортпроводника рейса Москва-Мурманск Максима Моисеева, который погиб, спасая пассажиров.

Андрею Малахову удалось удивить экспертов неожиданнымвеликодушием. По их словам, шоумен в жизни вовсе не такой, как на своих скандальныхпрограммах. Телеведущий поддержал идею о награждении бортпроводника рейсаМосква-Мурманск Максима Моисеева, который погиб, спасая пассажиров.заслужил благодарность. В череде своихтелевизионных скандалов и копания в грязном белье звезд он отвлекся надействительно важную тему."Он обратил внимание на мою инициативу, поддержал меняи тысячи людей, которые ее уже подписали. Теперь мы уже вместе с ним требуем отруководства государства присвоить бортпроводнику Максиму Моисееву звание"Героя России" (посмертно)", – заявил "Дням.Ру"эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.5 мая во время посадки в аэропорту Шереметьево загорелсясамолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100. На борту находились 78человек, погиб 41. Максиму Моисееву было всего 22 года. Когда при аварийнойпосадке SSJ 100 загорелся, молодой человек был в носовой части воздушного судна.Но побежал в хвост, поменялся местами с напуганной пожаром коллегой и спасалпассажиров, пока оставались силы."Я часто критикую за его передачи, многие из нихна мой взгляд недостойны присутствия на федеральном канале в прайм-тайм. Но мнеуже многие люди, которые лично знакомы с Малаховым, говорили о том, что ончеловек великодушный и первым приходит на выручку, когда в реально важныхситуациях нужна помощь. Теперь и я убедился в этом", – признался эксперт винтервью нашему изданию.Манукян пожелал найти правильный балансмежду тем, что он делает в своих эфирах и тем, какие убеждения высказываетпублично вне работы.