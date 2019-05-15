Президент Украины Петр Порошенко подписал закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".Как передает ТАСС, данную церемонию транслировали все центральные каналы страны.Порошенко заявил, что подписание закона, который "объединяет нацию" и которого украинцы ждали "много-много лет" – для него высокая честь. Он подчеркнул, что принятый документ не затрагивает ни один язык национальных меньшинств.Ранее, 25 апреля, законопроект утвердила Верховная рада. При этом спикер парламента Андрей Парубий пообещал тем, кто попробует провести ревизию закона, то ощутит — "весь гнев украинского народа".Закон предписывает, что граждане страны теперь обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за его исполнением будут специальные языковые инспекторы, которые смогут присутствовать на заседаниях в любых государственных органах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.Представители России при ОБСЕ расценили что принятие нового закона как нарушение Киевом международных правовых обязательств. По словам российского постпреда Александра Лукашевича, украинцев по сути разделили на говорящих по-украински граждан и "изгоев", возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены.