Продление ветки предполагает строительство трёх новых станций.

Люблинско-Дмитровскую линию московского метро продлят до поселка Северный через три года, сообщил в среду журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.По его словам, сейчас за станцией "Селигерская" строители уже подготовили котлован, готовится к старту тоннелепроходческий щит. Он пройдёт до станции "Лианозово", далее по улице 800-летия Москвы. Две станции будут в подземном исполнении. Дальше щит поднимется на землю, и строители пойдут под МКАДом к посёлку Северный.Чтобы жителям было удобно, станции накроют специальными ограждениями, крышей и забором. Оборотные тупики на конечной станции "Физтех" сделают наземным способом, но снаружи будут засыпаны землей, чтобы не создавать шума для жителей поселка Северный."У нас в ближайшей перспективе - максимум через три года эта линия дойдет до "Физтеха", практически до границы с Московской областью", - сказал Марат Хуснуллин на выставке АРХ Москва.Продление северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии от станции "Селигерская" предполагают строительство трёх станций: "Улица 800-летия Москвы", "Лианозово" и "Физтех". Длина нового участка составит 3,1 км. Планируется, что продление салатовой ветки снизит нагрузку на Дмитровское шоссе и конечные станции Серпуховско-Тимирязевской и Калужско-Рижской линий метро, а также улучшит экологическая ситуация в прилегающих районах из-за снижения числа автомобилей.